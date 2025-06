Joan García ya aparece en la plantilla del Barça en la web de LaLiga

El Barcelona ha anunciado este miércoles el fichaje del meta Joan García (Espanyol) hasta el 30 de junio de 2031, después de hacer efectiva su cláusula de rescisión, tal y como te ha venido contando Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

Un Joan que este viernes ha firmado su nuevo contrato con el FC Barcelona en un acto privado en las oficinas de su nuevo club.

Joan García ha asegurado que tiene "muchas ganas" de empezar a jugar en el primer equipo azulgrana, que ha calificado de proyecto "muy ilusionante".

"Cuando hay un equipo tan joven y con jugadores tan buenos...es un proyecto muy ilusionante. Además, tengo la suerte de conocer a algunos de los jugadores del equipo. Estoy con muchas ganas de empezar y de estar con ellos", ha afirmado el exjugador del Espanyol en declaraciones a los medios de la entidad azulgrana.

"Estoy muy contento, tenía muchas ganas de que llegase este día y por fin ha llegado", ha confesado el guardameta de Sallent, quien ha señalado que ha fichado por el club azulgrana para "seguir creciendo como portero y conseguir cosas muy bonitas".

inscripción

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se pronunció esta semana sobre las posibilidades del Barça de inscribir a jugadores, poniendo su foco en Joan García y en la posibilidad de que el club blaugrana firme a Nico Williams.

Tebas advirtió que el club "tiene que hacer movimientos" para incorporar nuevos futbolistas. "Como oigo tanto, Nico Williams, el otro, el otro, pues no sé. Primero que sea lo que se escribe sea verdad, que ya no sé si es verdad lo que se escribe o no se escribe. No están en la regla 1:1", dijo.

"Una cosa es hacer oficial, otra cosa es que lo pueda inscribir. Veremos. El Barça tiene que hacer cosas para poder inscribir. No muchísimas, pero tendrá que hacer cosas, evidentemente. Y el Barça ya sabe lo que tiene que hacer", agregó sobre Joan García.

web de laliga

Sobre esta situación, cabe señalar que Joan García aparece en la plantilla del Barça dentro de la web de LaLiga.

Joan García ya aparece en la plantilla del Barça en la web de LaLiga

Sin embargo, no aparece este movimiento dentro de los fichajes, como así aparecen los de Musso por el Atlético y los de Huijsen y Alexander-Arnold por el Real Madrid.

