Un trabajador se hace viral por el mensaje que ha dejado en su correo al irse de vacaciones: "La primera vez"

El verano es sinónimo de vacaciones, descanso y desconexión. Desde hace años, es habitual que, cuando nos vamos de vacaciones, dejemos un correo electrónico que se envía, de manera automática, avisando a nuestros compañeros de que estaremos ausentes durante unos días, y añadiendo, al mismo tiempo, la fecha en la que estaremos de vuelta o, incluso, el contacto de la persona a la que pueden recurrir en nuestro lugar.

Sin embargo, hay personas realmente ingeniosas, que a la hora de preparar este correo, tiran de imaginación y escriben cosas tan llamativas con la que ha hecho Ismael, cuyo email no ha tardado en hacerse viral. En primer lugar, el trabajador explica que estará fuera hasta el lunes 22 de agosto y añade: "Para evitar que mi bandeja de entrada sea un caos cuando vuelva, borraré todos los emails que haya recibido durante mis vacaciones sin excepción".

"Eso significa que el email que me acabas de mandar no lo voy a abrir y se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Si es algo importante, reenvíamelo a partir del 22 de agosto", concluye el Ismael. Se trata de un mensaje un tanto particular, que normalmente no nos solemos encontrar y que ha generado todo tipo de reacciones en Twitter. Cuenta con más de 70.000 'me gusta' y acumula miles de respuestas.





Se hace viral por el mensaje que deja en su correo al irse de vacaciones

Jesús ha sido uno de los que ha contestado a la iniciativa, aplaudiéndola: "Radical, pero funcional. Primera vez que lo haces? Cómo se lo suele tomar la gente?", ha preguntado. "Es la primera vez que lo hago. Todos los años dedico un día entero o día y medio a gestionar los emails que recibo durante las vacaciones y me resulta una pérdida de tiempo y energía", ha contestado Ismael.

Algunos tuiteros no acaban de entender la estrategia, ya que apuntan que, a la vuelta de sus vacaciones, el día 22, volverá a tener un gran número de emails que le hayan enviado para esa fecha. Un aspecto ante el cual el trabajador tiene clara su respuesta: "La ventaja es que eliminas: 1- Los intercambios de conversaciones entre varios usuarios. 2- Los mensajes de bots, comerciales, etc. 3- Los mensajes que el remitente no considera importantes (y no me va a volver a enviar). Y, lo más importante, a nivel interno creas un hábito".

Sin embargo, hay muchos usuarios a los que no les ha parecido apropiado el email. Argumentan que no le cuesta tanto revisar sus correos al volver de su descanso o que no es un gesto apropiado con aquel que te los ha enviado. Y tú, ¿cómo valoras la idea que ha tenido Ismael? ¿Estás a favor de este tipo de correos electrónicos?