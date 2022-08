Estos son los consejos para mantener tu casa protegida durante las vacaciones: atento a las ventanas

Los robos en nuestras viviendas son un clásico del verano. Cuando nos marchamos a nuestras deseadas vacaciones, dejamos en muchas ocasiones nuestra casa sin proteger. Eso permiten que los ladrones puedan entrar sin problemas para robar nuestras pertenencias más personales. Pero los hay que protegen con todo su hogar, pero, aún así, los ladrones son capaces de entrar.

En toda la Comunidad de Madrid se han registrado numerosos actos delictivos en viviendas. De hecho, en los primeros 15 días de agosto, la Policía ha pillado in fraganti a 33 ladrones en casas. Estos robos se habían realizado con un estudio previo de la ocupación de las viviendas, donde los ladrones habían marcado las puertas con testigos de plástico o gomas de silicona. Si no se ha producido un desgaste o alteración, los ladrones sabrán si los inquilinos han estado en la vivienda o no. Todos los robos se realizaron por la noche y el botín principal fue dinero en efectivo y joyas. La mayoría de los detenidos pertenecen a países de Europa del Este, sobre todo de Georgia.

En muchas ocasiones, los principales métodos para prevenir de un posible robo no funcionan debido a la calidad de los ladrones que siempre encuentran una forma de entrar. Aun así, te ofrecemos los principales consejos para aparentar que tu casa está ocupada.

No dejes las llaves principales o de repuestos debajo del felpudo .

principales o de repuestos . Deja las persianas medio altas para que los ladrones vean que puede haber gente dentro.

para que los ladrones vean que puede haber gente dentro. No dejes el buzón lleno . Pide a algún vecino que recoja las cartas o panfletos de publicidad de tu buzón para evitar mostrar signos de desocupación.

. Pide a algún vecino que recoja las cartas o panfletos de publicidad de tu buzón para evitar mostrar signos de desocupación. Contrata un sistema de alarma.

Cuidado con el ‘método resbalón’

Lo cierto es que cada vez nos sorprende más la calidad de los ladrones. Desde la policía ya advierten incluso de los últimos trucos que emplean para acceder a tu vivienda. En este caso, un agente policial ha explicado a COPE lo que es el ‘método resbalón’: “Los presuntos autores acceden a nuestro hogar insertando una estructura de plástico por la cerradura de las ventanas, permitiendo así abrirlas. Pero esto solo servirá si no las cerramos con llave”.