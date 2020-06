Los secretos que esconde tu pasaporte y dicen mucho sobre ti

La documentación no puede faltar en nuestra maleta, tanto si viajamos dentro de nuestro país o la Unión Europea y no podemos olvidar nuestro Documento Nacional de Identidad (DNI), y si lo hacemos fuera de nuestras fronteras el pasaporte no puede quedar en casa. A veces, no planificamos cuando la suficiente antelación y pocos días antes de emprender nuestro viaje descubrimos que está caducado.

LOS SECRETOS QUE ESCONDE TU PASAPORTE

El Ministerio de Interior recoge en su portal que todos los españoles tienen derecho a obtener un pasaporte ordinario “siempre que no hayan sido condenados” a penas que limiten la libertad de residencia o movimiento.

El pasaporte ordinario español es un documento público, personal, individual e intransferible y que acredita fuera de España, “la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles” salvo prueba en contrario, y, dentro del territorio nacional, las mismas circunstancias de aquellos españoles no residentes.

A diferencia del DNI, el número del pasaporte cambia después de cada renovación y el caducado, debe ser entregado para expedir el nuevo y el antiguo será decretado nulo.

El índice de restricciones de visado Henleys & Partners de 2016 recoge que el pasaporte español es el tercero, empatado con Finlandia, Francia, Reino Unido e Italia, que más fronteras abre en el mundo, en concreto está permita la entrada sin visado a 175 países.

MICROCHIP CON IMAGEN DIGITALIZADA

Ricardo Rubio / Europa Press

En la portada del pasaporte de España aparecen menciones a la Unión Europea y el escudo de España y “pasaporte”. También aparece en la parte inferior un símbolo rectangular que acredita que se trata de un pasaporte biométrico, es decir, que incluye la imagen facial del titular del documento, además de los datos personales que se contienen en las líneas OCR de lectura mecánica, las impresiones dactilares de los dedos índices de ambas manos.

EL CÓDIGO

El código internacional aparece en la parte de arriba de la página plastificada y que sirve para denominar países, en el caso de España se corresponde con ‘ESP’. El listado completo de las nomenclaturas está en la página de la Organización Internacional por la Estandarización.

PAGINAS PARA VISADOS

Ricardo Rubio / Europa Press

Las páginas 7 y 31 del pasaporte ordinario están reservadas para el sellado de las visas, las autorizaciones emitidas a extranjeros para entrar y salir de un país determinado.

La información y el tipo de visado es diferente según el país expedidor, tampoco coinciden en las tipologías. La publicación ‘Verne’ pone como ejemplo el visado de la categoría "negocios" para viajar a China se cataloga con una letra "M", mientras que la misma categoría para Estados Unidos se cataloga como "B-1".

Aunque la nueva versión del pasaporte ha cambiado estas páginas, antes los dibujos de estas páginas estaban dedicadas a las migraciones de los animales y cada página incluía la ilustración de un animal y un pequeño mapa con el recorrido de su migración. En la nueva versión 3.0. son ilustraciones que corresponden a transportes históricos españoles.

PÁGINA RESERVADA A LAS AUTORIDADES

La página 3 del pasaporte cuenta con un espacio en blanco para que la entidad emisora pueda añadir comentarios sobre el propietario como puede que el nuevo pasaporte sustituya a uno robado. En ese caso la entidad emisora publicará este mensaje: "Limitado por sustracción/extravío de anteriores". Además, irá acompañado de un sello de la oficina emisora.

Aunque esta página ha cambiado con el nuevo modelo del pasaporte, en la versión 2.0. tenía formato vertical y la única información que aparecía, si las autoridades no añadían ningún mensaje adicional, era el número de pasaporte impreso, con su dígito de control, y el número de pasaporte perforado.

Ahora, en la nueva versión, se añade el logotipo del país emisor, en el caso de España una virgulilla con el código de identificación del país, ESP) y "una fotografía en microleyenda, con los datos biográficos del titular", explican desde Policía Nacional, en la que también aparece la fecha de expiración, recoge ‘Verne’.

TAMBIÉN TE PUEDEN INTERESAR: