Giro inesperado: la decisión de Belén Esteban que hace temblar a Jorge Javier

La tremenda bronca que Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban protagonizaron el pasado sábado por temas políticos puede tener más consecuencias de las que en un principio cabía esperar. Este martes, los dos protagonistas de la discusión se vieron de nuevo las caras en "Sálvame". Ambos firmaron las paces uniendo a regañadientes sus codos, pero las 'perlas' que soltaron durante la tarde dejan entrever que aún queda mucho camino para la reconciliación.

Jorge Javier fue especialmente duro con la 'princesa del pueblo'. El famoso presentador admitió sentirse muy ofendido porque Belén dijo que su envidiado estatus social le había impedido a él conocer las consecuencias dramáticas de la pandemia del coronavirus en miles de familias y trabajadores de la sanidad. "Belén ha estado encerrada en su casa tres meses sin salir, cobrando su sueldo íntegro, haciendo dos recetas por semana y probando un plato los viernes. Sinceramente el ‘yo he sufrido’ me sobraba”, dijo para sorpresa de todos Jorge Javier. Algo que enfadó mucho a Belén Esteban, que abandonó durante unos minutos la sala donde seguía el programa. Pero Jorge Javier tuvo más ataques preparados: “Belén ya no es pueblo. Pueblo no es tener un chalet con piscina o alternar con Rosalia”, dijo.

Esta situación hizo mucho daño a Belén, que soltó la bomba que nadie esperaba: se plantea - y esta vez de verdad - dejar Sálvame. Los motivos los dio ella misma: "Estoy bien en el programa, pero me planteo irme porque pienso en mí, tengo proyectos familiares y aquí me pongo nerviosa", dijo.

El momento provocó un silencio ruidoso en el plató del programa. El propio Jorge Javier Vázquez se encargó de romperlo: “¿Se te ha pasado por la cabeza irte?”. La respuesta ha sido un simple “sí”. “¿Has recibido ofertas después de lo del sábado?”, insistía el presentador. “No, las he recibido antes”, ha dicho ella en tono muy serio. De hecho, Jorge Javier reconocía que Belén había amenazado a los directores del programa con no volver ese mismo día al programa tras la fuerte discusión. Jorge decidió hacer una broma sobre su supuesta salida de "Sálvame". "Si te vas, para mí sería un gran disgusto porque tenemos que vivir tu embarazo en directo”, dijo aludiendo a los deseos de la colaboradora de volver a ser madre.

Belén Esteban está muy triste por los problemas que existen en su relación de amistad con Jorge Javier. Tras tres meses confinada en casa, la princesa del pueblo ha tenido tiempo para pensar mucho sobre su familia y su carrera en el mundo de la televisión. Tal vez, sus deseos por abandonar los platós son cada vez más fuertes y la complicada relación con Jorge Javier han acelerado una súbita decisión. De momento, Belén se deja querer y agradeció a Carlos Herrera su oferta de trabajo para ser colaboradora en su programa. "No estoy en exclusividad con Telecinco, estoy en La Fábrica de la Tele. Cuando quieras, puedes llevarme a tu programa. Porque hablar todavía se puede hablar. Otros hablarán mejor, pero yo hablaría a mí manera. Como siempre he hecho", dijo ante la sorpresa de todos.

Sobra decir que Belén Esteban es una pieza fundamental en "Sálvame". La colaboradora es una de las grandes estrellas de la cadena y sería muy difícil pensar en "Sálvame" sin ella. Si bien es cierto que el programa ha sufrido a lo largo de sus más de diez años de emisión importantes pérdidas como las de Karmele Marchante o Terelu Campos, la salida de Belén supondría un duro mazazo para el programa y también para Jorge Javier, que durante años ha compartido los focos con la que ha sido su mejor amiga.

