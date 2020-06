¿Te vas de vacaciones? Qué no puede faltar en la maleta si te vas este verano

El domingo 21 de junio comenzó la denominada “nueva normalidad” que daba el pistoletazo de salida al verano, aunque no será como lo hemos estado viviendo hasta ahora; no habrá festivales de música, los conciertos serán con un aforo reducido, muchas piscinas no abrirán sus puertas.

Además, tendremos que cumplir siempre con las medidas de higiene para evitar el contagio por el coronavirus porque no debemos olvidar que el virus sigue circulando y no nos podemos relajar. Lo que si podremos hacer es irnos de vacaciones para disfrutar del buen tiempo y antes o después tendrás que hacer tu maleta.

¿Qué no puede faltar en la maleta este verano?

El verano nos da la posibilidad de poder meter en nuestra maleta de viaje más elementos que si fuéramos a viajar en invierno, ya que la ropa ocupa menos. Este año será diferente por las circunstancias, pero también, porque hay algunos elementos que no podemos olvidarnos y dejar a un lado en nuestras vacaciones. Estos son los imprescindibles que no pueden faltar en tu maleta este verano.

La crema solar

La radiación solar tiene efectos perjudiciales para nuestra piel, tanto a corto plazo como puede ser con quemaduras, enrojecimientos cutáneos, como a largo plazo, a través de manchas, envejecimiento o cáncer de piel. Para minimizar estos daños, es imprescindible utilizar un protector solar que proteja nuestra piel.

La ropa de baño

El bikini o el bañador no pueden faltar en nuestra de vacaciones, tanto si vas a una zona de playa donde el mar será tu lugar de baño, como si vas a una zona rural donde, si está permitido, podrás usar la piscina para darte un baño o en algún espacio natural que esté habilitado para ello.

La mascarilla

No resultará extraño, llevar una o varias mascarillas, dependiendo del tipo que utilices, en nuestra maleta de verano. Hasta el momento no nos había acompañado, pero ahora se ha convertido en un imprescindible en nuestro día.

El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios cerrados y al aire libre cuando no podamos mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros para evitar contagios.

La documentación

Si viajas dentro de España, el Documento Nacional de Identidad y la Tarjeta Sanitaria no pueden faltar en tu equipaje. El DNI es indispensable para viajar en cualquier tipo de transporte.

Si viajas fuera de la Unión Europea, en aquellos países que tengan permitida la entrada de españoles, deberás llevar el pasaporte.

El desinfectante

El desinfectante se ha convertido en el producto indispensable en nuestro bolso y en cada uno de los establecimientos. El lavado frecuente de manos con agua y jabón o la desinfección de nuestras manos es una de las medidas fijadas para prevenir contaminarnos por coronavirus; ya que si el virus está en nuestras manos y nos tocamos alguna parte de la cara podemos contagiarnos.

El cepillo de dientes

El cepillo de dientes y nuestro dentífrico no pueden faltar en nuestro neceser para mantener una buena higiene bucal ya que la acumulación de la placa bacteriana en nuestros dientes es casi inevitable.

El cepillado de dientes tiene por objetivo prevenir que las bacterias maduren y se desarrollen en el tiempo, evitando que desencadenen en la aparición de enfermedades. Cepillar los dientes después de cada comida es esencial.

Botiquín

Ibuprofeno, tiritas, esparadrapo, vendas o agua oxigenada no puedan faltar en nuestra maleta por si necesitas algún medicamento o vendaje específico en algún momento. Un pequeño botiquín puede salvarte de algún apuro si lo necesitas en tu viaje.

