Saúl Craviotto se sube al J70 campeón de España y de Europa junto al HSN Sailing Team

HSN ha reunido a dos de sus grandes embajadores en una jornada única: Saúl Craviotto y HSN Sailing Team, embarcación campeona de España y de Europa J70 en 2025.

Durante la jornada de convivencia en alta mar, Craviotto, deportista olímpico español más laureado con seis medallas, aprendió a navegar y tuvo la oportunidad de llevar la embarcación campeona, compartiendo con el equipo los retos físicos, técnicos y estratégicos de la vela de competición.

El encuentro, cargado de emociones y aprendizajes también contó con la energía y recuperación de HSN a través de sus mejores productos como Evobars, Evocarbs 2.0 o Evogummy Bar, productos que acompañan a Saúl Craviotto y HSN Sailing Team en sus entrenamientos y competiciones y que les han apoyado en cumplir con sus objetivos deportivos.

“Me he llevado una grata sorpresa”, valoraba Craviotto. “He podido ver que hay muchos paralelismos con mi deporte. Yo navego también en mi deporte, pero en la vela entender los vientos, los tips, el trabajo en equipo… En algunos sentidos es muy similar a mi deporte. He aprendido mucho y sobre todo me llevo una bonita experiencia al haber podido navegar por el Mediterráneo a mar abierto”.

Ricardo Terrades y Luis Martínez, trimmer y patrón del HSN Sailing Team respectivamente, valoraban así la experiencia junto al medallista olímpico organizada por HSN: “Ha sido una experiencia fantástica en todos los sentidos. Se nota mucho que es un deportista olímpico, que siempre ha trabajado duro para conseguir lo que quería y hoy ha conseguido lo que quería él y lo que queríamos nosotros que era que llevara el barco bien. Y no es propio que una persona lo haga así de bien siendo el primer día que trata de llevar el barco”.