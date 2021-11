Samantha, de 'MasterChef Celebrity', revela su dieta ideal para no ganar ni un kilo de más: lo cuenta ella

El peso es una preocupación para muchos en el día a día. Hay multitud de dietas y recomendaciones según los expertos con los que hables, pero no todo pasa por perder peso. Lograr mantener tu peso actual y no engordar después de unas fechas especiales, como es la Navidad, también es algo importante que preocupa a muchos. La chef Samantha Vallejo-Nágera, que actualmente podemos ver como jueza en el talent de cocina 'MasterChef Celebrity', ha explicado sus trucos para no coger peso en el día a día y en especial de cara a las fechas navideñas.

Samantha se mueve a diario en el mundo de la cocina, por ello puede hablar de ello en primera persona desde dentro de una profesión que "gira día a día en torno a la comida". La jueza ha explicado en el diario 'ABC' que "hay vida más allá de la ensalada mixta y el pollo a la plancha. Hay un mundo de posibilidades en nuestra alimentación para no aburrirnos ni sentir que estamos 'a dieta' eternamente".

La chef ha confesado que en su vida intenta equilibrar la comida sana y el deporte, y que en aquellos días en los que 'peca' comiendo más de lo habitual o por un exceso de calorías busca compensarlo por la noche con una cena ligera. Eso sí, Samantha come de todo y no se priva de nada.

Las cuatro claves para no engordar estas navidades

Para ella, hay cuatro claves para mantenerte en tu peso estas navidades y terminar las fiestas sin haber engordado. La clave es entrar en la misma talla de pantalón a principios de diciembre que un mes después, bromea Samantha. En primer lugar, es muy importante tener "cuidado con el picoteo", ya que al ser cantidades aparentemente pequeñas muchas veces se come más de lo que uno cree, y al final pasa factura.









El segundo truco es "beber con moderación". Durante las fechas navideñas tenemos una gran cantidad de bebidas a disposición, más que en otras épocas, como puede ser el champán o la sidra. Por ello, es importante controlar la cantidad que ingerimos de estas bebidas. Por otro lado, es clave controlar "los procesados y las grasas" y evitarlos en la medida de lo posible. Por último, Samantha nos recomienda "comer más de día que de noche", aunque en caso de que sea al revés, lo ideal es equilibrar al día siguiente con mucha verdura.

La jueza, que comparte programa con Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, ha confesado que ella se controla, intenta que los excesos sean puntuales, e intercala el abuso de dulces y platos típicos con deporte y vida saludable. Y combinado este estilo de vida, con las cuatro claves que ha explicado, lograrás no engordar en Navidad ni en cualquier otra fecha del año.

