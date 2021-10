Miki Nadal habla claro sobre Samantha Vallejo-Nágera tras ser expulsado de 'MasterChef': "Es de mecha corta"

El pasado lunes, TVE emitió una de las galas más tensas de 'MasterChef Celebrity6'. Los nervios se notaban en el ambiente y desencadenaron en enfrentamientos entre los concursantes, aunque también con algunos miembros del jurado. Uno de los episodios que más llamó la atención fue el enfrentamiento entre Pepe Rodríguez y Eduardo Navarrete. Por si fuera poco, la entrega terminó con dos expulsados, decidiendo prescindir de dos de los concursantes más queridos por la audiencia: Terelu Campos y Miki Nadal.

Como consecuencia, Miki Nadal no dudó en comentar su paso por el concurso en 'Zapeando' junto a sus compañeros. Asimismo, dio su sincera opinión sobreSamantha Vallejo-Nágera, haciendo hincapié en una de las polémicas protagonizadas por la chef. La cocinera ha sido duramente criticada, en varias ocasiones, por gritar a los concursantes. Esta actitud volvió a presenciarse durante la prueba de exteriores y molestó a muchos espectadores.

Ante esto, Nadal no dudó en opinar al respecto, ya que fue uno de los participantes que más gritos recibió por parte de Samantha. "Lo que me gusta de Samantha es que grita, pero no tiene un in crescendo en su tono de voz, hace el salto de 0 a 100. ¡Ni un Ferrari! Ella es de mecha corta, pero la verdad es que te espabila, es como echarte un chorro de agua fresca. Es como, ¿Qué ha pasado?", declaraba el colaborador, dejando claro que le gustaba la forma de ser de la cocinera.









"Me dio penita"

Asimismo, el tertuliano del programa de laSexta reconoció estar arrepentido por el humor con el que se tomó la prueba de exteriores, durante la cual estuvo haciendo bromas. "Al ver a Samantha ya me di cuenta de cómo iba el nuestro", contaba, haciendo referencia a que los gritos de la chef indicaba lo mal que iba su equipo durante la prueba.

Por otro lado, Nadal reconoce que no se esperaba que fuese una doble expulsión y que pensaba que se había librado cuando el jurado nombro a Terelu como la elegida para abandonar las cocinas. No obstante, aunque le pillo por sorpresa, cuando le dijeron que él también se iba, lo entendió: "Cuando dijeron mi nombre me resigné, pues nada, a casa".

"Me lo merecía porque tenía cuatro ingredientes obligatorios y me dejé uno. Las reglas son así. Me dio penita, la verdad, pero yo tenía claro lo que tenía que hacer, pero cocinar con prisas es lo que tiene", aseguraba el aspirante, señalando que la expulsión había sido totalmente merecida. "Esto es lo que yo llamo cocinar con prisas... Haces todo corriendo, tienes tres minutos para hacer la compra, 50 minutos para hacer seis platos...", apuntaba.