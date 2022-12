Qué hay detrás del negocio de la FIFA y cómo llegó Infantino a la presidencia

Doha (Qatar), 28/11/2022.- Emir of Qatar Tamim bin Hamad Al Thani (R) and FIFA President Giovanni Infantino before the FIFA World Cup 2022 group G soccer match between Brazil and Switzerland at Stadium 947 in Doha, Qatar, 28 November 2022. (Mundial de Fútbol, Brasil, Suiza, Catar) EFE/EPA/LAURENT GILLIERON