Infantino: "Cuando le das trabajo a alguien en condiciones difíciles, le das dignidad y orgullo, no caridad"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aclaró que los trabajadores inmigrantes que están llevando a cabo las obras de los distintos estadios en Qatar de cara al Mundial 2022 se enorgullecen del proyecto que están llevando a cabo. A pesar de las continuas polémicas que está generando el trato a estos trabajadores, Infantino sentenció que todos ellos sienten orgullo de tener la oportunidad de levantar estadios para un torneo de tal magnitud además de ganarse la vida en lugar de recibir limosnas.

Toda esta exposición se produjo tras la pregunta en la Conferencia Mundial del Instituto Milken en Los Ángeles sobre si la FIFA usará los beneficios que genere el Mundial para ayudar a las familias de todos los trabajadores fallecidos en Qatar durante las obras. "Cuando le das trabajo a alguien, incluso en condiciones difíciles, le das dignidad y orgullo. No es caridad. No haces caridad. Estados Unidos, por ejemplo, es un país de inmigración. Mis padres también emigraron de Italia a Suiza", explicó.

