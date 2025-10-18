Mateu Lahoz analiza el polémico gol anulado a Baena en el Atlético-Osasuna: "Por eso es importante saber de fútbol"

El Atlético de Madrid recibía este sábado a Osasuna con el objetivo de conseguir una victoria que le sirva para colarse entre los primeros cuatro clasificados. Pero jugar contra el equipo rojillo nunca es fácil.

polémico gol anulado al atlético en la primera parte

El equipo entrenado por el 'Cholo' Simeone dominó el encuentro desde el pitido inicial. Y en el minuto 10 logró adelantarse en el marcador, aunque el tanto no terminó subiendo al marcador. Una decisión que fue muy discutida por todo el conjunto rojiblanco.

En la jugada, Julián Álvarez dio una asistencia magistral y dejó solo a Álex Baena para que marcara en el mano a mano con Sergio Herrera. Pero mientras los jugadores del Atlético celebraban el tanto, De Burgos Bengoetxea se llevó la mano a la oreja y, tras escuchar las palabras del colegiado del VAR, fue a revisar la jugada por un posible fuera de juego de Griezmann en la jugada.

EFE Koke protesta a De Burgos Bengoetxea la decisión de anular el gol.

El futbolista francés se cruzó en la acción por delante de Boyomo e incluso chocó con el defensor de Osasuna. El árbitro analizó la jugada y, tras comprobar la posición de Griezmann, decidió anular el gol que pudo ser el 1-0 en el Metropolitano.

Una decisión que desató el enfado de Diego Pablo Simeone, que no daba credibilidad a lo que sucedía sobre el terreno de juego mientras gesticulaba desde el banquillo.

¿MATEU LAHOZ HABRÍA CONCEDIDO EL GOL?

Mateu Lahoz, durante la retransmisión de Tiempo de Juego, se mostró partidario de dar por válido el tanto. "Ojalá esta sea la primera vez que De Burgos Bengoetxea o un árbitro diga 'gracias por la información, pero es gol'. Por la distancia entre el defensor y el atacante, por el contexto y por todo, ojalá sea gol", explicaba el comentarista arbitral.

EFE Simeone protesta al linier y al cuarto colegiado tras anular el gol de Baena.

Y agregaba: "Si él no toma esa decisión, es que ya nadie se va a atrever a contradecir al VAR. La consigna, como ya sabéis, era revisar las jugadas en el VAR en situaciones claras y manifiestas. Pero aunque hay un contacto, Boyomo nunca hubiera ido a defender a Baena".

Mateu explicó lo que hizo el defensor de Osasuna. "Por eso es importante saber de fútbol en este caso. Lo que intenta Boyomo es ir hacia la portería para salvar bajo palos el gol porque sabe que no llega a defender a Baena", afirmó para finalizar.