Un prestigioso epidemiólogo vaticina la fecha en la que recuperaremos la vieja normalidad: "Estoy seguro"

La carrera por encontrar una vacuna que prevenga de manera eficaz la covid-19 sigue su curso. Todo parece indicar que en el primer semestre del 2021 podría estar lista, aunque nadie se atreve a aventurar una fecha concreta. Mientras tanto, los países están optando nuevamente por el confinamiento domiciliario, como es el caso de Reino Unido o Francia. En España toca esperar unas semanas para tomar la decisión, según ha confirmado el Ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Pero si hay un país que ha gestionado esta crisis sanitaria de una manera completamente distinta ha sido Suecia. Pese a que el país escandinavo vivió un verano relativamente plácido, en las últimas semanas la tasa de contagios ha aumentado significativamente. De hecho, el primer ministro sueco, Stefan Löfven, alertó que cada vez era mayor el número de enfermos graves en los hospitales por la covid-19.

La incidencia acumulada en las últimas dos semanas se ha triplicado desde el 22 de octubre, llegando a 314. El pasado jueves, el país registró el récord de contagios diarios, con más de 4.000, y se superó el umbral de 6.000 muertos

Por ello, el Ejecutivo escandinavo está imponiendo medidas más duras a nivel regional, en aquellos territorios donde el coronavirus está creciendo como la pólvora. Pero también en las últimas horas, uno de los principales gestores de la pandemia en Suecia, el reputado epidemiólogo Anders Tegnell, ha pronosticado cuándo podremos volver a la vieja normalidad.

El epidemiólogo Anders Tegnell vaticina cuando llegará la normalidad

El jefe de la Agencia de Salud Pública de Suecia, que desde el principio tomó las riendas de la crisis en el país, ha declarado en una entrevista concedida a la revista colombiana 'Bocas' que, “si volvemos a la normalidad, creo que va a tomar mucho tiempo. Una parte va a depender de cómo de efectiva es la vacuna y qué tan rápidamente se puede vacunar a suficiente gente como para que esto haga una diferencia. Pero estoy seguro de que estamos hablando de cuando menos un año, tal vez año y medio, incluso un poco más".

Las recomendaciones de Tegnell para contener el virus

La gestión de la crisis de la covid-19 por parte de Anders Tegnell en Suecia no ha convencido a muchos. Una de sus polémicas recomendaciones es no hacer uso de las mascarillas, excepto en caso de aglomeraciones: “Las mascarillas pueden ser un complemento útil si uno no puede evitar multitudes y ese tipo de cosas. Pero creo que las medidas que hemos dispuesto en Suecia funcionan muy bien: son sostenibles, no cuestan mucho, han funcionado muy bien en el contexto sueco y creo que también lo harían en muchos otros países".

Por los demás, otras recomendaciones que ha dado el epidemiólogo son similares a las ofrecidas en otros países, tales como mantener la distancia de seguridad, evitar las aglomeraciones, no visitar a los familiares y amigos de edad avanzada, al ser el colectivo más vulnerable, y lavarse las manos con asiduidad.