El mundo teme el fin de la política Covid Cero en China: "Habría que exigir a las autoridades que informasen"

Hoy, domingo, se abren las puertas de China. Hoy se acaban prácticamente todas las restricciones a los viajeros del gigante asiático. La política de Covid 0 ha llegado a su fin. Lo que viene ahora, es una incógnita. El virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, ha explicado a COPE que "China va a levantar la mayor parte de las medidas que han tenido efecto los últimos tres años". Esto conlleva para su población prácticamente "el libre tránsito de personas". Sobre todo, aclara, se acabarán las restricciones "respecto a su condición sanitaria y en cuanto a la política de Covid 0".

Respecto al resto del mundo, Nistal afirma que "todo lo que es emigración e inmigración supone un contacto con un ambiente en el que el virus está en tasas muy altas". En consecuencia, "supone el aumento de casos en contacto con ese ambiente rico en virus". El experto se basa en lo que está sucediendo en el resto de países que rodean al gigante asiático, como Corea del Sur, Japón o Taiwán, donde "la tasa del virus ha crecido mucho".

Para nuestro país, lo peor podría ser "la posibilidad de que entre algún caso con una variante distinta a la Ómicron", sentencia Nistal. Pero no solo para nuestro país, sino también para países del entorno, podría ocurrir que "se propague rápidamente" porque pueda ser resistente a "la inmunidad de las vacunas o la inmunidad cruzada de personas que se han vacunado y que se hayan contagiado después".

A las autoridades chinas, cree Nistal, habría que exigirles que "informasen igual que se han informado en otros países de las variantes están circulando, los casos y los riesgos que puede haber para la salud global". La prioridad para todos los países del mundo, según el virólogo, debería ser "contener esos posibles casos que estén entrando". Pero si no para de propagarse, "saber hasta qué punto el virus que estas personas puedan portar puede alterar el estado de las cosas que conocemos hasta ahora con la pandemia". Es decir, si una nueva variante puede volver a hacernos tanto daño como en 2020.

Alto riesgo de nueva variante

Santiago Vega, catedrático en Sanidad Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera, explica que la población china "se está exponiendo por primera vez al virus". Pero no solo eso, sino que "además no ha sido inmunizada por las vacunas". Por si fuera poco, las dosis asiáticas han mostrado menor capacidad de protección que las occidentales.

Si la población carece de inmunidad, "el virus tiene una población desprotegida por la que multiplicarse", advierte Vega. Y como "las variantes aparecen como errores en la copia del virus", a más copias, más posibilidad de nuevas variantes: "El número de copias que está realizando son exponenciales, así que la posibilidad de error es estas copias es muy alta".

Vega no lo descarta a aparición de una nueva variante "fruto de estos errores de copia". Su mayor temor es que pueda llegar "a otros lugares del mundo donde la protección de los programas vacunales de otros países del mundo no nos protegieran". Y que cause tantos estragos como los que dejamos atrás estos últimos meses.