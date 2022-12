Un español revela cómo es la vida en China tras la mayor ola de contagios de Covid: "Muy asustado"

Después de tres años de pandemia, todo apunta a que la historia, al menos en China, se puede volver a repetir. Las imágenes e informaciones que nos llegan desde el gigante asiático preocupan y no es para menos. El país afronta su peor brote de coronavirus coincidiendo con el abandono de su estricta política de “Covid Cero”, algo que muchos ciudadanos no entienden. Sergio Sánchez es un español que vive en Shanghái y que ha hablado con 'La Linterna' sobre la situación de las restricciones.

"Desde hace unas dos semanas estamos en una ola de coronavirus bastante fuerte", detalla Sánchez. Las calles, relata el español, "están vacías, es como si hubiera una cuarentena", y es que "donde había atasco ahora están vacías". Cree que está sucediendo porque la gente está "con coronavirus o con miedo a contagiarse".

Sánchez rememora que "sorpresivamente el Gobierno anunció que levantaba las restricciones que teníamos los últimos tres años". Antes cuenta que tenían que hacerse una PCR "cada dos días" porque "en todos los sitios que entrabas tenías que tener un código verde para entrar". Y en caso de que resultases positivo, empezaba el periplo por los centros de cuarentena, donde tenían que permanecer "hasta que dieses negativo".

Con el levantamiento de las restricciones, han desaparecido también las imágenes de los hospitales: "Desde hace semana y media ya es complicado ver nada". Además, en los medios de comunicación ya no aparecen la cantidad de contagiados porque "quitaron la obligatoriedad de informar los casos positivos". "Nosotros nos enteramos por prensa extranjera", explica Sánchez, porque en China "no están diciendo nada". Y eso prende la llama de los rumores: "Aquí cada uno tiene sus propias teorías".

Al final todo ha ocurrido tras una ola de insurrección que se daba, según el español, porque "era una situación muy complicada de seguir aguantando". Y es que "ha habido unas manifestaciones o protestas por lo extremo que eran las condiciones en estos años de pandemia". Tales han sido los levantamientos que "el gobierno se ha visto en la obligación de limitar estas obligaciones que había". Sin embargo, no ha habido una justificación oficial para esto: "No hay explicación del gobierno"

Respecto a cómo están respondiendo los ciudadanos chinos a esta situación, aclara que "son muy silenciosos, no quieren meterse en temas políticos". Lo que sí confiesa es que "está todo el mundo muy asustado". En un período de apenas dos semanas han pasado "de no conocer a nadie que tuviera Covid a no conocer a nadie que no lo haya pasado ya". Ante la falta de información, surgen los rumores y entre la ciudadanía se habla ya de una segunda ola y que "va a ser peor".

En casa de Sánchez se han contagiado los cinco, pero cuenta que "los niños prácticamente no se han enterado". "Creemos que las vacunas chinas sí que han hecho algo de efecto", concede el español.