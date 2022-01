El virólogo Estanislao Nistal avisa sobre la tercera dosis y ómicron: "Sentido común"

Fue una de las noticias más importantes del día de ayer: Sanidad ampliaba la franja de vacunación con la tercera dosis para todos los mayores de 18 años. Además, decidieron adelantar de seis a cinco meses el intervalo entre el segundo pinchazo y el recuerdo.

Una decisión que según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sigue la tendencia de "lo que están haciendo países del entorno" y responde a las "evidencias" de que entre los cinco y los diez meses "empieza a disminuir la efectividad" de la vacuna. Una decisión que rápidamente tuvo una respuesta masiva en las redes sociales, en gran parte jóvenes, que mostraron su hartazgo con la dosis de recuerdo y con la pandemia de coronavirus. De hecho, llegó a haber usuarios que decidieron hablar de posibles efectos secundarios como la "cardiopatía". ¿Es posible? ¿Es contraproducente vacunar a los jóvenes con una tercera dosis?

El virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, ha asegurado que para atajar la sexta ola "o bien tienes más porcentaje de personas con terceras dosis o dejas que se infecte quien se tenga que infectar". En este sentido, bajo su punto de vista, el objetivo no es otro más que "parar la circulación del virus". ¿Cómo se consigue esto con una tercera dosis? "Previenes que cuando el virus infecte a esa persona, esa persona se infecte y sea transmisora del virus", ha apuntado.





La tercera dosis y ómicron

El virólogo ha pedido a los jóvenes que "miren los datos" y "vean las personas que están en las Unidades de Cuidados Intensivos", sobre la cantidad de pacientes ingresados en UCI que no cuentan con ninguna dosis. "Que vean las personas que se están infectando ahora y recapaciten. Y además, no es obligatorio, pero simplemente es algo de sentido común y algo que tiene que ver no solo con la salud persona, sino con la solidaridad con otras personas", ha señalado el profesor de microbiología.

Sobre los pacientes que hay actualmente en UCI, "muchos de los chicos que están, es gente que no se ha vacunado, es gente joven que no tenía ninguna otra patología, que no se ha vacunado por la razón que sea, lo ha pillado y ahora está en el hospital", ha señalado. En este sentido, Nistal ha criticado que esto no tendría que haber sido así "habiendo una vacuna que les protege". Además, ha añadido, "el hecho de vacunarse es algo que refuerza la inmunidad de grupo".





"Ellos no están solos en el mundo, si están conviviendo con sus padres, hermanos, familiares, abuelos, el hecho de vacunarse no los va a hacer impermeables, ni ser escudos frente al virus, pero sí van a poner una traba más al virus para llegar a otra persona después de lo que es su cuerpo y prevenir que esa otra persona se infecte", ha apuntado.

En última instancia, ha querido referirse a los efectos secundarios mencionados por muchos jóvenes, especialmente las cardiopatías, que pueden ser "momentáneas, agudas o crónicas". En este sentido, las que se han descrito "son tratables y se han curado". Llegados a este punto, Estanislao Nistal ha recordado la situación que se vivió con la vacuna de AstraZeneca, con la cual había un riesgo mínimo de reacción. "¿Existe ese riesgo? Claro que existe. ¿Existe el riesgo de infectarme con covid y tener que ir al hospital? También existe", ha argumentado. "Nuevamente entras en el tema de cuál es el riesgo-beneficio. Todavía no sabemos cuántas personas jóvenes vacunadas con dos dosis están en las UCIs con ómicron por culpa de no haberse vacunado con una tercera. Ni se sabe un dato ni otro. Se sabe que con una tercera dosis refuerzas y previenes infectarme, mejoras tu inmunidad", ha concluido.