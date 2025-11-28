El poder sanador de la escucha

Hay palabras que se pronuncian con fuerza, pero hay silencios que gritan más que cualquier discurso. Vivimos en una sociedad saturada de mensajes, opiniones y prisas, donde lo más difícil no es hablar, sino escuchar. Escuchar de verdad: con el corazón abierto, sin juicios, sin respuestas prefabricadas. Porque detrás de cada persona que sufre hay un clamor callado que pide auxilio, y muchas veces no lo oímos porque estamos demasiado ocupados en nuestro propio ruido.

El Papa León XIV, en su intención de oración para este mes, nos recuerda algo esencial: hay hermanos que “viven en la oscuridad y la desesperanza”, combatiendo pensamientos suicidas. Su invitación es clara: que encuentren en la comunidad el apoyo, el cuidado y el amor que necesitan para abrirse a la belleza de la vida. No es una frase piadosa, es una llamada urgente a la escucha; a la escucha auténtica que no busca controlar ni resolver de inmediato. Busca acompañar. Y acompañar, precisamente, es lo que más falta hoy. Cuando alguien se siente escuchado sin condiciones.

Quizá este sea el gran desafío para nuestras comunidades; pasar de ser lugares donde se habla mucho a ser hogares donde se escucha más. Que nuestras parroquias, grupos y familias sean espacios donde el silencio no sea vacío, sino acogida; donde la palabra no sea sentencia, sino consuelo. Porque escuchar es evangelio puro: es sanar heridas invisibles, abrir horizontes y devolver esperanza.

En tiempos de desesperanza, la escucha es profecía. Tal vez hoy alguien cerca de ti necesita eso: que le escuches. Sin más. Porque, como nos recuerda el Papa, la belleza de la vida se descubre cuando alguien nos hace sentir que no estamos solos.