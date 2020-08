Mercedes Milá rompe su silencio tras la salida de Juan Carlos y revela quién es el Rey para ella

La periodista catalana Mercedes Milá nos tiene acostumbrados a hablar más de la cuenta. Siempre lo hace. Es su estilo y es lo que ha conquistado a miles de españoles, que siempre la van a recordar como la presentadora única de 'Gran Hermano'.

Con más de 15 ediciones bajo su brazo, Milá ha conseguido volverse una de las personas más queridas de la televisión, especialmente conocida por sus palabras en contra del tabaco, a favor de la lectura y, como no, por sus trajes regionales durante las diferentes entregas que ha ido habiendo del 'talent show' de Mediaset.

Ahora, ya más alejada de la opinión pública, o al menos, a través de la televisión, la catalana ha querido seguir haciendo lo mismo que hacía pero sin escrúpulos y sobre todo, hablando de todo. Esta semana que ya acaba, lo más comentado por todos los españoles ha sido la salida del Rey Juan Carlos I del país, una noticia que conocimos el lunes a raíz de una nota de prensa que emitió la propia Casa Real.

El mensaje de Mercedes Milá sobre la Monarquía

Esto es lo que ha querido decir al respecto la periodista: "Para mí el Rey siempre fue Don Juan III. Mi padre, profundamente monárquico, así lo consideraba y nunca aceptó la monarquía de su hijo traída por el general Franco. Solo consideró a Juan Carlos de Borbón Rey de España cuando su padre, el Conde de Barcelona, le cedió sus derechos históricos y así, aquel Príncipe de España del franquismo, pasó a serlo de Asturias y pudo reinar con todas las consecuencias. Yo no soy monárquica. Entre monárquica y republicana, me siento republicana pero no dejo de llevar en mi ADN una fidelidad de muchas generaciones a esa forma de estado.

Aunque mirando con detenimiento esta foto que os pongo hoy, me causa dolor que su hijo, el que fue nuestro Rey Juan Carlos, haya terminado, momentáneamente, viviendo fuera de nuestro país, de su país. ¿Qué puede hacer que un ser humano que tiene su vida resuelta, que ha servido a su patria en todas las facetas posibles, que la defendió del golpe de estado que podía haber acabado con nuestra democracia tan difícilmente conseguida, qué puede hacer que el dinero y el sexo le hagan perder el sentido de su existencia y acabe convirtiéndose en otro ser que defrauda a todo su país?

No sabemos qué dirán los jueces y los fiscales pero sí sabemos que el Rey Emérito (nombre desagradable donde los haya) ha decidido abandonar a su hijo, a su familia y vivir lejos de España. Para mí es una decisión brutal, casi imperdonable, muy dolorosa por lo que puede tener detrás. Y digo imperdonable porque era nuestro Jefe de Estado, la autoridad que todos habíamos decidido acatar, el ciudadano bien pagado, querido y respetado. Los españoles no lo merecíamos, no tiene derecho.



Los Reyes actuales, Felipe y Letizia, deben estar viviendo momentos muy difíciles pero necesito decir que agradezco su actitud, su valor y su defensa de la honradez por encima de los sentimientos de compasión que un hijo pueda tener por su padre. No me digáis que no es increíble la vida inesperada que muestra la segunda fotografía. Para mí esta imagen es profundamente dolorosa. A este padre se le tiene que caer la cara de vergüenza".

