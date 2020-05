Mercedes Milá cuenta por qué nunca volverá a trabajar en TV3

La presentadora de televisión Mercedes Milà ha vuelto a conceder una entrevista para la televisión pública catalana, TV3, para repasar su trayectoria y sus inicios televisivos en la cadena pública, y ha desvelado por qué no volvería a trabajar nunca más en TV3.

Según ha confesado la propia Mercedes Milà, el nivel de catalán que le exigía TV3 era muy alto, algo que siempre fue un problema para Milà, ya que tuvo que mejorar su habla catalana cuando empezó a trabajar en la televisión pública catalana en 1988 en el programa "Dilluns, dilluns".

En la entrevista para TV3, Milà ha explicado que "mi lengua materna es el castellano, y tuve que mejorar mi catalán, que era muy malo. Fue tan pesado que al final decidí que nunca más trabajaría en TV3 en catalán porque me tenían harta". Algo que ocurrió realmente porque Milà nunca más volvió a presentar un programa en la cadena, aunque si que ha concedido entrevistas y ha colaborado en algunos programas.

Estas declaraciones de la presentadora de Esplugues de Llobregat (Barcelona) han provocado una gran discrepancia en muchos radicales y defensores del catalán en las redes sociales, que no han dudado en atacar a Milà por confesar sus problemas con el catalán.

Ets patètica i creguda .Tots els catalans saben parlar els dos idiomes i no fen tan soroll .A Tv5 feies programes de teleporqueria .Aixo si amb castellà .Quedes caducada i confinada .I dels polítics ja veiem el tarannà .

No m’extranya que no hi treballi es una espanyolíssima anticatalana