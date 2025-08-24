Mejora la situación de los incendios en casi toda España, pero sigue la lucha contra el fuego

La lucha contra los incendios continúa una jornada más este domingo y la comunidad que más preocupa es Castilla y León.

La región mantiene 8 incendios forestales en activo y preocupa el de Porto, en Zamora. El fuego ha vuelto a saltar a la provincia de León, lo que ha provocado que los 330 vecinos de La Baña hayan sido desalojados.

También el que preocupa es el de Anllares del Sil, en León, donde el fuego sigue activo y fuera de control.

Pese a estos dos punto, el delegado territorial de la Junta, en León, Eduardo Diego, ha asegurado que, de forma general, en la región "se ha avanzado en la perimetración y contención" del fuego.

Imágenes de la Guardia Civil del incendio de Barniedo en León próximo a los Picos de Europa

En Asturias, se ha producido la reactivación de varios focos a causa del viento en las últimas horas.

Pese a esto, la situación en líneas generales continúa mejorando en casi todos los puntos de los que seguimos pendientes, y el que más ha preocupado durante estos días, el de Larouco, en Ourense, ya ha sido estabilizado.

Otro de los puntos desde donde llegan buenas noticias es Extremadura. Allí, el incendio de Jarilla en Cáceres permanece estabilizado y la estrategia de los equipos de extinción ahora es seguir refrescando la zona y los puntos calientes.

Los operativos de los incendios también miran de cerca la evolución del tiempo, tras un fin de semana con una mayor estabilidad y temperaturas más contenidas, desde el oeste se aproxima un frente que va a dejar lluvias a partir de este domingo por la tarde.