Mapa de todas las balizas V16 en la operación Semana Santa de la DGT: dónde están activadas y cómo consultarlo

Esta Semana Santa es el primer período vacacional del año con gran tránsito en las carreteras en el que es obligatorio llevar en el vehículo la baliza V16, el dispositivo que nos va a permitir señalizar dónde nos encontramos en el caso de que suframos una avería o accidente.

La baliza sustituye a los triángulos de emergencia y está conectada a la Dirección General de Tráfico (DGT), que con esta medida pretende reducir el riesgo de atropellos al evitar que el conductor se ponga en peligro al tener que salir del vehículo. La baliza se debe llevar en la guantera del coche y se coloca en el techo del vehículo desde donde emitirá la señal de emergencia para ser localizado.

Y no solo localizado, al recibir la señal la DGT puede también anunciar al resto de conductores, a través de los paneles en las carreteras, que hay un vehículo averiado o un accidente.

¿Cómo puedes saber dónde están las balizas v16 en tiempo real?

Existe una web, mapabalizasv16.es que nos informa en tiempo real dónde hay balizas activadas al momento. Pincha en el enlace para saber la situación actual tanto en la península como en los dos archipiélagos.

Situación de las balizas V16 activadas en tiempo real

La web -que no depende de ningún organismo oficial- te ofrece los datos de dónde está situada concretamente la incidencia si pulsas sobre un baliza determinada.

Si pinchas sobre uno de los iconos verás la información necesaria

Al pinchar sobre uno de los iconos se abre una ventana con la información: a qué hora se ha activado, la carretera, el sentido, la provincia y municipio.

un 15% de los conductores no la llevan

Por cierto, el nuevo dispositivo no ha estado exento de polémica. La propia Guardia Civil de Tráfico ha denunciado en numerosas ocasiones las deficiencias que presentan los nuevos dispositivos obligatorios desde el pasado 1 de enero.

En Herrera en COPE, María Cívico, portavoz del sindicato profesional de la Guardia Civil Jucil, señalaba que el dispositivo es poco efectivo en tramos virados y, además, genera una nueva vulnerabilidad al publicar la geolocalización del vehículo averiado.

A esto se une el revuelo ocasionado con si era legal o no en la Unión Europea. Esta misma semana se ha puesto fin a la controversia al confirmar la Comisión Europea que su uso es compatible con la legislación comunitaria y que los conductores podrán utilizarla fuera de España sin problemas.

Otra cosa es si los conductores se han convencido de su uso y de llevarlas en la guantera. Según un estudio de la Fundación Línea Directa y la Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL), todavía hay 4,2 millones de conductores, que no la han comprado. De ellos, más de un millón y medio afirman que no tienen intención de adquirirla nunca. Y eso pese a saber que la multa por no llevar la V16 o de sí llevarla, pero no ser homologada, puede ascender hasta los 200 euros.

¿qué datos transmiten las v16?

De hecho, muchos conductores argumentan no tener la baliza por no querer dar datos personales y para evitar que las gruas que operan en las carreteras hagan negocio con su posible avería.

Pero, en realidad, ¿qué datos transmiten estos dispositivos y en dónde son recogidos?

Al activarla, emite una luz visible a más de un kilómetro y, simultáneamente, envía la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 gracias a una tarjeta SIM integrada. Este aviso permite a la Dirección General de Tráfico alertar al resto de conductores a través de los paneles informativos de la carretera y de los navegadores de los vehículos conectados.

La baliza V16 no sirve para saber "a qué velocidad se va ni quién conduce el vehículo. Su única función es geolocalizar el vehículo parado, no conocer datos personales de los conductores. Para avisar a la grúa o a los servicios de emergencia, seguirá siendo necesario utilizar el teléfono móvil personal.