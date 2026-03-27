Trump prorroga el ultimátum mientras envía más tropas un mes después del inicio de la guerra

Mañana se cumple un mes del ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán que decapitó la cúpula del régimen con la muerte del líder supremo, Alí Hamenei. Lo que pareció un golpe rápido y contundente ha derivado en un conflicto que se alarga, con un final que "no parece del todo cercano", como se ha analizado en el programa 'La Tarde' de COPE. La capacidad de Irán para regenerar sus mandos y la creciente incertidumbre sobre la estrategia estadounidense marcan la situación.

El laberinto de Trump

La respuesta del presidente Donald Trump está siendo "bastante caótica", según ha explicado el corresponsal de COPE en Washington, David Allandete. El ultimátum a Irán ha pasado de 48 horas a cinco días y, finalmente, a diez, mientras los objetivos siguen sin estar claros. "Está Trump en su laberinto, el laberinto de una guerra que él mismo ha iniciado y de la que no sabe exactamente cómo salir", ha señalado Allandete.

EFE Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump

Mientras Trump asegura que las negociaciones "van bien" y habla de regalos de los ayatolás que Irán niega, el Washington Post ha revelado que estudia el envío de 10.000 nuevos soldados a la zona. "Con Trump está claro que dice una cosa y muchas veces hace otra", ha añadido el corresponsal, quien cree que el presidente busca reforzarse en el golfo Pérsico ante la posibilidad de reanudar los ataques a gran escala.

Un amago con 10.000 soldados

Para el almirante retirado de la Armada, Ángel Tafalla, la estrategia de Trump es desconcertante. "Da la impresión de que está improvisando", ha afirmado en 'La Tarde'. Sobre el presidente estadounidense, ha sido tajante: "Trump miente con una desfachatez tremenda, tremenda. Los militares estamos acostumbrados al engaño, pero lo empleamos con el enemigo, no estamos acostumbrados a que se nos engañe en las filas propias".

Trump miente con una desfachatez tremenda, tremenda"

Tafalla considera que el envío de más tropas es "un amago" y no el preludio de una gran operación terrestre. "Cuando vas a atacar a alguien de verdad, generalmente no publicas en el New York Times o en la CNN lo que vas a mandar", ha razonado. Según el almirante, el nivel de fuerzas anunciado, que podría rondar los 7.000 soldados de tierra y 7.000 marines, sería "ridículo" para invadir un país como Irán, aunque sí suficiente para objetivos costeros como el estrecho de Ormuz.

Irán, 40 años de preparación

El almirante Tafalla ha advertido sobre la capacidad de resistencia de Irán, que sigue manteniendo el bloqueo del estrecho de Ormuz un mes después. "Hay que tenerles un respeto notable", ha indicado, recordando que "si metes la mano en un avispero, la avispa, que es muy pequeña, te va a picar". La zona, ha explicado, es un escenario complejo donde Irán puede desplegar miles de lanchas con misiles, minas y artillería oculta en la costa.

Una de las claves de la resistencia iraní, según Tafalla, es que "Irán lleva 40 años preparándose para esta guerra". Aunque ha perdido muchos efectivos y material, como drones y misiles, tiene la capacidad de reponerlos porque son de construcción doméstica. "¿Están saliendo misiles hacia Israel y hacia los países del golfo? Sí. Luego, entonces, tiene munición", ha concluido, subrayando que Irán se puede regenerar.

Irán lleva 40 años preparándose para esta guerra"

Esta prolongación del conflicto está pasando factura a Trump en su país. David Allandete ha informado de que la guerra es "cada vez más impopular" y que el presidente se enfrenta a desafectos incluso en sus propias filas. Como ejemplo, ha citado que Trump no acudirá por primera vez en una década al congreso republicano CIPAC, donde las encuestas previas muestran que la guerra "despierta muchos malos recuerdos de las guerras de Irak y de Afganistán".

El almirante Tafalla coincide en que Trump "tiene prisa, es el que más prisa tiene" por su situación interna, con las elecciones de mitad de mandato en el horizonte y una popularidad a la baja. En su opinión, a Trump "se le acaba el tiempo", a diferencia de los ayatolás, que "miden en inmensidades ideológicas su tiempo".