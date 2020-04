Lucía Etxebarría 'desenmascara' a Isa Serra y la izquierda se le echa encima: “Facha”

La periodista Lucía Etxebarría ha sorprendido a todos este sábado al analizar la sentencia de la líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra. Un hilo de comentarios en redes sociales en los que Etxebarría repasaba punto por punto la defensa de la portavoz del partido morado en la Asamblea de Madrid y a la que llegaba a calificar de “pija”. Calificativo que no ha gustado nada a los tuiteros que han llegado a llamarle “facha” por arremeter contra Serra.

Unas palabras que han desconcertado a sus seguidores, más afines a ideologías y a partidos de izquierdas y acostumbrados a otro tipo de alegatos de la novelista. Hace meses Etxebarría criticaba también a la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, tras el vídeo en el que sus asesoras le felicitaban en su cumpleaños con una tarta y en un vídeo compartido en Youtube.

LUCÍA ETXEBARRÍA CONTRA ISA SERRA

A través de su perfil personal de Twitter, la escritora Lucía Etxebarría desgranaba su opinión sobre la defensa de Isa Serra, que defiende que “se encontró” con el desahucio. “Según Serra, el día de autos ella regresa de la Facultad, a las once y media. Sale del metro y se encuentra con el desahucio”.

“Me parece que miente. Lo digo porque en aquel momento está estudiando un máster (pagado por papá) cuyas clases empiezan a las 09.30. Master presencial que cuesta 8.000 euros. lo organizó e incluso apremió a gente para que fuera a ayudarles”.

5 Si Isa se baja a las 11:30 en Lavapiés y el desahucio era en C/Tribulete, ya casi tocando embajadores. Llegar hasta allí le hubiera costado unos diez minutos a paso ligero, y no es el camino hacia Zurita. No "pasas por allí Y ves el desahucio",has de dirigirte allÍ expresamente — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) April 25, 2020

“La defensa de Serra dice que entregan unos vídeos y unas fotos el juez dice que solo el fotógrafo le entrega 40 fotos de las mil que tomó, que eso no es prueba. ¿Por qué no me enseñan esos vídeos en los que se dicen que se va la protesta desde que empieza la batalla hasta que la policía sale huyendo?”, se cuestionaba Etxebarría en redes sociales. “En los videos que yo vi se escuchaba claramente a alguien con voz parecida a Isa Serra gritar “escoria, asesinos, hijosdeput”. ¿por qué los informáticos de Podemos no analizan las de audio de los vídeos, aíslan esa voz y me demuestran que no es Isa? No es tan difícil”

12 En los videos que yo vi se escuchaba claramente a alguien con voz parecida a Isa Serra gritar “escoria, asesinos, hijosdeput”. ¿por qué los informáticos de Podemos no analizan las de audio de los vídeos, aíslan esa voz y me demuestran que no es Isa? No es tan difícil — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) April 25, 2020

“QUE VENGA UNA PIJA A ERIGIRSE DE PORTAVOZ...”

Y es que para la novelista, Serra es una “pija” que le “molesta un poco”. “Que venga una pija, que no ha trabajado nunca, cuyo papá (periodista famoso) le paga colegio privado, alojamiento, carrera, máster de 8.000 €…a erigirse en portavoz de la clase trabajadora y de los derechos del barrio cuando no ha trabajado en su vida, pues me molesta un poco”.

Que venga una pija, que no ha trabajado nunca, cuyo papá (periodista famoso) le paga colegio privado, alojamiento, carrera, máster de 8.000 €…a erigirse en portavoz de la clase trabajadora y de los derechos del barrio cuando no ha trabajado en su vida, pues me molesta un poco. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) April 25, 2020

LAS REDES LLAMAN “FACHA” A ETXEBARRÍA

Las reacciones de las redes sociales no se han hecho esperar y los seguidores de Etxebarría hablaban de “vergüenza”, “facha” y “decepción”. Sin embargo, no todos los comentarios eran de “Me imagino los insultos que recibirás por este hilo. Mi apoyo porque argumentas lo que muchos pensamos sobre este asunto”.

Te estás volviendo facha? — Juan Carlos (@jcespi2005) April 25, 2020

“Estimada Lucía, como diría el maestro Valle-Inclán: me quito el cráneo. Confieso que le había perdido el respeto y consideraba sus actitudes recientes sectarias y poco objetivas. Me retracto y le pido, humildemente, disculpas. Volvamos a los cuerpos celestes”, le escribía otros usuario.

SENTENCIA CONTRA ISA SERRA

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenaba esta semana a la portavoz de Unidas Podemos a 19 meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014, esgrimiendo que la libertad de expresión tiene "límites y no puede amparar comportamientos ilegales", así como a una multa y se la inhabilita al derecho al sufragio pasivo, lo que supone que no podrá votar durante el tiempo que dure la condena.

Vídeo

LUCÍA ETXEBARRÍA CONTRA IRENE MONTERO

Hace meses Etxebarría se ponía en contra a todos los seguidores al “destripar” el vídeo de cumpleaños de la ministra de Igualdad Irene Montero. “El video no es improvisado. No se trata de la típica sorpresa que te dan tus amigas a ti y lo colgáis en redes. Es algo estudiado y muy meditado”, escribía la novelista en redes sociales.

Extebarría iba más allá y calificaba la actitud de la número dos de la formación morada de “ambiciosa y fría”. “Existen numerosos estudios según los cuales una mujer política debe ser madre o al menos abuela. En el caso de Hillary Clinton se intentaba enfatizar su papel de abuela y se la presentaba en muchas ocasiones con sus nietos”.