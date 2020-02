Lucía Etxebarria 'destripa' el vídeo de cumpleaños de Irene Montero: "No es improvisado"

El vídeo de cumpleaños de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad ha dado mucho de qué hablar. La actitud de la ministra y sus colaboradoras, además del hecho de que estuviese en todo momento junto con su bebé, ha provocado muchas reacciones. Desde madres que denuncian que ellas no tienen ese privilegio de poder acudir a su trabajo hasta de distintas personalidades, como es el caso de la escritora Lucía Etxebarria.

Lucía Etxebarria analiza al detalle el vídeo de Montero

La escritora Lucía Etxebarria ha alcanzado grandes dosis de popularidad y presencia mediática debido a sus intervenciones en televisión como tertuliana o también por su faceta más tuitera. Es en la red social del pájaro azul el lugar elegido por Etxebarria para hablar y comentar sin complejos algunos de los asuntos más de moda. ¿En este caso? El polémico cumpleaños de Irene Montero.

Bueno, pues me voy a mojar y voy a hablar sobre el vídeo de Irene Montero.

el primero que tengo que decir es que el video no es improvisado. No se trata de la típica sorpresa que te dan tus amigas a ti y lo colgáis en redes. Es algo estudiado y muy meditado. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) February 21, 2020

"Bueno, pues me voy a mojar y voy a hablar sobre el vídeo de Irene Montero", aseguraba Etxebarria. "Lo primero que tengo que decir es que el vídeo no es improvisado. No se trata de la típica sorpresa que te dan tus amigas a ti y lo colgáis en redes. Es algo estudiado y muy meditado", concluía. A partir de este primer mensaje comenzaba un extensísimo hilo de mensajes del que vamos a destacar algunos de los más relevantes.

La imagen de Montero: "ambiciosa y fría"

Uno de los detalles en los que más ha centrado Etxebarria el comienzo de su análisis ha sido el de Irene Montero con su bebé a cuestas. Según la escritora, esto es algo común en muchas figuras políticas. "Existen numerosos estudios según los cuales una mujer política debe ser madre o al menos abuela. En el caso de Hillary Clinton se intentaba enfatizar su papel de abuela y se la presentaba en muchas ocasiones con sus nietos", recordaba.

por lo tanto a los del equipo de comunicación de podemos les han dicho que Irene transmite una imagen de persona excesivamente ambiciosa y fría y han decidido contratar con un vídeo cuqui con su niña y sus amiguitas.

Pero ¿Cuál es el problema del vídeo? — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) February 21, 2020

"A los del equipo de comunicación de podemos les han dicho que Irene transmite una imagen de persona excesivamente ambiciosa y fría y han decidido contratar con un vídeo cuqui con su niña y sus amiguitas", aseguraba la escritora. Ante esto, se hacía una última pregunta para entrar de lleno en el análisis de la polémica.

"Irene Montero es una privilegiada"

Segúin Lucía Etxebarria, el vídeo presentaría a Montero "en una posición muy privilegiada. En España solo el 5% de las empresas tienen guardería", aseguraba.

Pero el ministerio de Igualdad no está haciendo nada ni por incentivar el hecho de que las empresas españolas tengan guardería, ni tampoco por ampliar el cupo de guarderías públicas que es uno de los más bajos de Europa (sigo) — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) February 21, 2020

Acto seguido, la escritora ha querido criticar las políticas que no está llevando a cabo el ministerio de Igualdad. "El ministerio de Igualdad no está haciendo nada ni por incentivar el hecho de que las empresas españolas tengan guardería, ni tampoco por ampliar el cupo de guarderías públicas que es uno de los más bajos de Europa", remataba.

Las asesoras de Irene Montero

Y es que no solo ha tenido palabras de crítica hacia la actuación de Montero, ya que ha querido Extebarria valorar también la actitud y falta de diversidad entre el equipo de asesoras de la ministra.

Puesto que el vídeo está claramente ensayado y editado, y no es improvisado ¿Porque no hay ninguna mujer latina, negra, árabe en ese grupo? ¿No han encontrado a una sola mujer inmigrante o hija de inmigrantes que trabaja en el ministerio de Igualdad? (Sigo) — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) February 21, 2020

"Puesto que el vídeo está claramente ensayado y editado, y no es improvisado ¿Porque no hay ninguna mujer latina, negra, árabe en ese grupo? ¿No han encontrado a una sola mujer inmigrante o hija de inmigrantes que trabaja en el ministerio de Igualdad?", se preguntaba.

Finalmente lanzaba una reflexión sobre cómo de preparado estaba el vídeo y entendía las críticas que el mismo había recibido. Cautelosa, destacaba un último dato, en el que según Etxebarria la guardería del ministerio de Igualdad se encontraría en el edificio del ministerio de Sanidad. Un último dato con el que criticaba la actitud de Montero en uno de sus vídeos más polémicos.