La escuela concertada llama a la movilización ante el recorte de libertades de la Ley Celaá

En paralelo a la tramitación de la Ley Celáa en el Congreso, distintas organizaciones sociales y educativas se han unido para expresar su rechazo a este proyecto de ley que subrayan reduce hasta su progresiva eliminación la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos y reclamar consenso y una iniciativa en la que todos tengan cabida.

[LEE EL MANIFIESTO COMPLETO]

Para ello y bajo el paraguas de la Plataforma Concertados este miércoles han lanzado la campaña “más plurales, más libres, más iguales” con acciones concretas que culminarán según explican los organizadores a COPE con manifestaciones en la calle previsiblemente en noviembre y siempre teniendo en cuenta la situación COVID, para reclamar igualdad de trato en defensa de la libertad de enseñanza y contra el recorte de libertades que supone la ley Celáa.

Ya desde la semana que viene y durante todo el mes de noviembre se concentrarán los martes frente al Congreso de los Diputados y frente a las Delegaciones y Subdelgaciones de Gobierno y los miércoles a la salida de los colegios e institutos tras la jornada escolar. También promoverán una campaña de firmas que presentarán a senadores y diputados junto con un manifiesto y diversas actuaciones en redes sociales.

Y todo para denunciar un proyecto de ley que no comparten ni en su fondo ni en su forma por la falta de debate ni tampoco por el momento elegido para sacarlo adelante en plena pandemia lo que resta debate tanto político como social. Tanto es lo que hay en juego subrayan que no van a quedarse de brazos cruzados.

Entre quienes prevén movilizarse está Ana Godino, abogada y madre de tres hijos. Explica a COPE que justo los valores que quiere inculcar a sus hijos "la libertad y el respeto" son los que "echamos de menos en la nueva ley que se está tramitando".

Ana escolarizó a sus hijos en el mismo centro concertado en el que estudió de pequeña "lo elegí porque quería una enseñanza en valores y porque es nuestra responsabilidad y nuestro deber educar a nuestros hijos. Y por suerte pude elegir algo que no sabremos si se mantiene en el futuro cuando se apruebe este proyecto de ley".

"No me siento respetada, no me siento libre ni protegida. Siento que con este proyecto están limitando mis derechos y mis deberes como madre" asegura Ana que vive junto a su familia en la localidad madrileña de Griñón.