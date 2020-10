El PP acusa a Celaá de no escuchar y cambiar ley educativa sin consenso

El grupo popular ha acusado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de no escuchar a la sociedad civil para elaborar la reforma educativa que ha calificado de "decretazo" y de ser una "contrarreforma ideológica y no pedagógica".

De esta forma se ha expresado el diputado Pedro Navarro en la sesión de control al Gobierno en la cámara baja, en la que ha preguntado a la ministra qué entiende por diálogo y acuerdo en una reforma educativa.

#SesiónDeControl@pedronavarrol, del @GPPopular, pregunta a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, @CelaaIsabel, “qué entiende por diálogo y acuerdo en una reforma educativa”. pic.twitter.com/QRkj6XtY1h — Congreso (@Congreso_Es) October 28, 2020

Navarro ha asegurado que la ministra aprovechó el estado de alarma para presentar el proyecto de ley que ha nacido sin "consenso y sin diálogo" con la comunidad educativa y que supone una "ataque" a la libertad de elección.

"Es una contrarreforma ideológica, no pedagógica", le ha espetado el diputado, que le dicho a Celaá que no ha querido escuchar a nadie "porque su ley no le gusta a nadie".

El diputado se ha referido, además, a que la Fiscalía "se va a ocupar" de estudiar el "aprobado general" de Celaá por "posible prevaricación".

"Ésta no va ser recordada como la ley Celaá sino como el decretazo Celaá", ha recalcado.

Por su parte, la ministra ha afirmado que ella entiende por diálogo los hechos, como convocar el Consejo General de Formación Profesional, "tras siete años de abandono", el Observatorio de becas, la mesa de la concertada, celebrar siete conferencias sectoriales y reunirse con 48 organizaciones de la sociedad civil y la comunidad educativa, entre otras acciones.

"Hechos no palabras, eso es dialogo", ha insisto Celaá, quien ha acusado al PP de presentar una enmienda a la totalidad de la reforma educativa minutos después de haberla registrado y "sin haberla leído".

Ha acusado al grupo popular de suscitar "una mayor alarma en la comunidad educativa" y en las familias en "plena pandemia" con "cuestiones completamente contrarias a lo que dice la ley": "eso es no dialogo".