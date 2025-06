Le toca la Lotería, se entera dos meses después y este es el valioso consejo que da a quienes participan en estos sorteos: "Lo comprobé"

Deborah Burgess ganó en agosto de 2023 la Lotería Nacional del Reino Unido, aunque no se enteró hasta octubre. Durante dos meses, el premio estuvo esperando sin que ella lo supiera.

TE PUEDE INTERESAR Un grupo de investigadores abre una lata de salmón caducada hace 50 años y lo que descubren dentro es todo un hallazgo para la historia

Deborah Burgess trabaja en un hospital, tiene 56 años y es vecina de Leicestershire, en Reino Unido. En agosto del año 2023, compró un lote de décimos a través de la app de la Lotería Nacional del Reino Unido. Poco después fue hospitalizada por la anemia crónica que padece y decidió tomarse unas vacaciones para recuperarse.

No fue hasta octubre cuando volvió a revisar su cuenta y descubrió un mensaje que cambiaría su vida. Según contó a la BBC, al principio pensó que se trataba de una estafa: “Tuve la sorpresa de mi vida”, confesó.

“No juego a la Lotería Nacional todos los días, pero cuando lo hago, suelo comprar décimos para un mes entero desde mi cuenta online”, contó a The Sun. “No suelo revisar mi cuenta muy a menudo y, por aquel entonces, me encontraba mal”, explicó. “Después me fui de vacaciones para recuperarme, así que pasaron meses hasta que volví a mirar mis correos”, añadió.

¿Un mensaje real?

Burgess contó al medio que, al principio, pensó que el mensaje era falso. Siguiendo el consejo de su madre —que vive con ella y estaba presente cuando lo leyó— llamó a la Policía para asegurarse de que no se trataba de una estafa. Después, lo confirmó también con la organización de la Lotería Nacional. “No me lo creí del todo hasta que una mujer de la Lotería vino a mi casa, me confirmó la noticia y me entregó el premio”, relató.

The National Lottery La protagonista de la historia Deborah Burgess

“Supongo que la moraleja de esta historia es que hay que revisar la cuenta de la app de la Lotería Nacional con más frecuencia”, bromeó Burgess. “Fui millonaria durante meses... y no tenía ni idea”, añadió con humor.

LO PRIMERO QUE HIZO CON EL DINERO

La combinación ganadora —cinco números sacados de cumpleaños, años de nacimiento y uno al azar— le cambió la vida. Por ahora, le ha servido para comprarse un coche nuevo. El anterior se lo pasó a su mejor amiga casi como un regalo: “Quería pagarme un precio justo, pero como había ganado la lotería, se lo vendí por una libra”, contó entre risas.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Más allá del coche nuevo, Burgess ya tiene otro gran plan en mente: un viaje familiar a Hawái con su hijo Nathan y la novia de este. “Siempre he soñado con ir, me parece un lugar exótico y único”, explicó a The Sun. Entre sus planes está nadar con delfines, bucear con tortugas marinas y lanzarse en tirolina por la selva. Además, quiere ayudar a su hijo a cumplir sus objetivos una vez se gradúe este verano en la universidad. “Sea lo que sea lo que quiera hacer, quiero apoyarlo”, afirmó.

En lo cotidiano, Burgess también quiere aprovechar el premio para reformar su casa. Su primer objetivo es adaptar una habitación y convertirla en baño para su madre, Patricia, que vive con ella y con su hijo Nathan. Planea además renovar la verja del jardín, dañada tras las últimas tormentas, y dedicar más atención a su casa en Cornwall, en el sur de Inglaterra. Gracias al premio, ha podido reducir su jornada laboral y ahora solo trabaja de lunes a jueves.