Las primeras palabras de la hija de Paz Padilla tras la muerte del marido de su madre

Uno de los apoyos más importantes que está teniendo la conocida presentadora de televisión, Paz Padilla, durante estos momentos tan difíciles que está viviendo tras la muerte de su marido, es la de su hija, Anna Ferrer Padilla.

Ella no era hija de Antonio Juan Vidal, pero sí que ha compartido mucho con él, sobre todo durante estos últimos años, cuando se casó con su madre en 2016. Un cuento de adas para Padilla que para Ferrer ha supuesto una nueva familia.

La influencer ha querido aprovechar las redes sociales para mandarle apoyos a su progenitora. "Me gustaba la familia que formábamos. Nunca podré agradecerte todo lo que me has enseñado. Sé que nos seguirás cuidando como siempre hacías. Avanza, te quiero", ha publicado.

Las reacciones de cariño no han tardado en llegar

Sé que nos seguirás cuidando como siempre hacías. Avanza, te quiero", ha dicho la influencer en un post de Instagram en las últimas hora. En la fotografía se le puede ver con un vestido precisamente el día de la boda de Padilla y Vidal, un acontecimiento que también ocultaron a la opinión pública.

Las reacciones a este post de instagram no han tardado en llegar, y rostros conocidos de la esfera pública como el cantante Alejandro Sanz y el modelo Marià Casals han mandado una muestra de cariño a la familia en estos momentos. Otros rostros como Rosa Benito y Toñi Moreno fueron las primeras en mostrar este apoyo a la humorista. Ambas son compañeras de Mediaset de la humorista, pero además también son sus amigas.

El último abrazo de Padilla y Vidal

Paz Padilla también ha roto su silencio. La presentadora y homorista, tras reposar y descansar unas horas después de despedir a su marido Antonio Juan Vidal en el funeral y entierro que siempre quiso, ha querido compartir unas palabras en su memoria en su cuenta oficial de Instagram.

Con una imagen muy especial y personal juntos, Paz ha escrito: ''Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame que todavía nos queda una tercera oportunidad''. A última hora de la noche subió este instante juntos y las redes se han inundado de mensajes de cariño.

Abrazados y unidos. Así es como Padilla va a recordar siempre a ''su Antonio'', porque su amor ha sido más que una historia real. La vida les regaló el tiempo que estuvieron juntos una relación de película, con luces y sombras, pero con un sentimiento único que va más allá de lo mortal. Así lo ha querido reflejar Paz en su escrito, ya que no solo tuvieron una oportunidad, tuvieron dos, y fue ''la más maravillosa posible''. Cuatro años de feliz matrimonio después, la pareja se ha tenido que separar en vida, pero su amor será eterno.

También te puede interesar

Las criticadas palabras de Paz Padilla tras la muerte de Aless Lequio que ahora cobran sentido

Las últimas palabras con las que Paz Padilla despide a su marido: "Nos queda una tercera oportunidad"