Las últimas palabras con las que Paz Padilla despide a su marido: "Nos queda una tercera oportunidad"

Paz Padilla ha roto su silencio. La presentadora y homorista, tras reposar y descansar unas horas después de despedir a su marido Antonio Juan Vidal en el funeral y entierro que siempre quiso, ha querido compartir unas palabras en su memoria en su cuenta oficial de Instagram.

Con una imagen muy especial y personal juntos, Paz ha escrito: ''Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame que todavía nos queda una tercera oportunidad''. A última hora de la noche subió este instante juntos y las redes se han inundado de mensajes de cariño.

Abrazados y unidos. Así es como Padilla va a recordar siempre a ''su Antonio'', porque su amor ha sido más que una historia real. La vida les regaló el tiempo que estuvieron juntos una relación de película, con luces y sombras, pero con un sentimiento único que va más allá de lo mortal. Así lo ha querido reflejar Paz en su escrito, ya que no solo tuvieron una oportunidad, tuvieron dos, y fue ''la más maravillosa posible''. Cuatro años de feliz matrimonio después, la pareja se ha tenido que separar en vida, pero su amor será eterno.

Antonio Juan Vidal falleció la noche del sábado 19 de julio tras una lucha contra el cáncer. Un tumor cerebral que le detectaron un año antes, justo el julio pasado. Durante todo este tiempo, la pareja ha estado aprovechando cada minuto, cada segundo de vida, ha aprendido a despedirse y ha sido ''muy bonito'', según se ha podido saber de los amigos cercanos a la pareja.

Todos los detalles sobre el entierro del marido de Paz Padilla

Desde ‘Sálvame’ conectaban en directo con Zahara de los Atunes, donde se encontraba su reportero José Antonio León, muy amigo de Paz Padilla y una de las tantas personas que ha estado presente en el último adiós a Antonio Juan Vidal. Él mismo ha relatado cómo ha sido ese entierro que para nada ha sido al uso y que ha dejado a todos impactados por la entereza que ha tenido Paz de sacar una sonrisa a todos con un monólogo y terminar con un baile en el altar al que se han subido todos para bailar una canción que siempre hacía reír al gaditano.

Entierro de Antonio Juan Vidal, marido de Paz PadillaCordon Press

“Despedir a la gente como le gustaría ser despedida, eso te da mucha paz, es lo que se merecía y vamos a conseguir lo que él quería”, ha apuntado Carlota Corredera. Y es que, tal y como ha relatado el propio José Antonio, solo los que han estado allí presentes pueden entender lo que ha significado esa “celebración de amor”, como le gusta llamarlo a la humorista. La idea del monólogo fue idea de su director, David Valldeperas, que le dijo que por qué no le despedía como mejor ella sabía, haciendo humor, ¡qué mejor forma de homenajearle!

Una entrada a la iglesia con su canción favorita

“Ha sido muy bonito, todos nos despedimos del cuerpo, lo que deja es el amor, un legado a la familia y amigos por cómo se ha comportado con todos. Entraba el féretro y sonaba una canción de La Canalla, ‘Tes quiero mai lof’, su canción favorita. No hay que entenderlo ni juzgarlo, ellos lo querían así”, ha relatado. Incluso dentro de la iglesia una amiga de ambos también ha cantado una de sus canciones preferidas. Precisamente el título de esta canción estaba escrito en una de las coronas de flores que ha encargado la presentadora para despedir a su marido, y otra en la que se podía leer: "hueles a algodón de feria", una frase que le dijo cuando volvieron a reencontrarse después de tantos años separados. Un olor a infancia, a adolescencia, que siempre quedará guardado en su recuerdo.

“Uno de los momentos más emotivos, ha sido cuando Paz ha pedido la canción que pidió bailar en su cumpleaños. Es más festiva pero ha pedido que se acercaran al altar y que lo bailáramos. Los que lo hemos sentido, nos hemos acercado y muchos nos emocionábamos, ese contraste de emociones te remueve por dentro. Hemos roto en un aplauso, ha sido muy emocionante, se ha ido muy a la americana, celebrando que la partida ya se la esperaban y lo que queda es el amor”, ha comentado. “Era un tío muy gracioso, muy bueno, siempre estaba muy encima de Paz y Paz de él. Se agradece que Paz tenga esa inteligencia emocional y que lo haya canalizado así, independientemente de que cuando llegue a casa se rompa”, ha dicho muy emocionado.

'Sálvame' narra como fue el funeral del marido de Paz PadillaMediaset España

La anécdota del testamento que ha sacado a la luz Paz Padilla

Paz Padilla se ha despedido de su marido con un monólogo ante todas las personas importantes de su vida y no ha dejado a nadie indiferente con sus palabras. La presentadora se ha despedido de su gran amor como mejor ella sabe: haciendo reír. Y qué mejor para hacer reír que contar una divertida anécdota que vivió al leer el testamento, cuando Antonio Juan Vidal le dijo todo lo que iba a heredar de su parte, y no todo era bueno.

“Yo lo dejé una vez y ahora me ha dejado él, me la ha devuelto el cabrón”, ha concluido Paz en su monólogo, haciendo gala de su humor y sacando una sonrisa a todos los que le querían. Porque él nunca quiso que se despidieran de él tristes y llorando. Por eso ha contado esta anécdota del testamento. “Tengo el coche roto, debo 500 euros, dile a Luis el del taller que no hace falta que recojas la moto”, se podía leer entre las condiciones. “Paz ya está descansando en casa, con su hija Anna y su yerno. Se va a quedar unos días en Zahara. Para la gente que nos sigue, ella ha estado dándonos sonrisas para todo, gente que se acercaba les decía, no os preocupéis, no lloréis”, ha relatado León.

“Es una elección de ella, sabemos cómo entiende la forma de vivir, la despedida, se ha estado preparando para lo que venía. Se ha llevado dos palos muy duros en muy poco tiempo, hasta el cura le ha dicho que ha sido la ceremonia más respetuosa que recuerda a pesar del cante y del baile”, ha concluido.

