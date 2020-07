Las criticadas palabras de Paz Padilla tras la muerte de Aless Lequio que ahora cobran sentido

La noticia de la muerte de Antonio Juan Vidal a los 53 años pillaba a todos por sorpresa en la mañana del domingo. El marido de Paz Padilla fallecía de un cáncer asociado a un tumor, y que el matrimonio ha llevado en secreto en los últimos meses.

Muchas han sido las reacciones a esta repentina noticia que confirma que el 2020 está siendo un año para olvidar para la cómica gaditana, ya que en febrero perdía a su madre Lola.

Vidal y Padilla contraían matrimonio hace algo más de tres años, en una boda en Zahara de los Atunes. Ambos se conocieron apenas siendo unos niños en la provincia de Cádiz, antes de que la humorista se trasladara a Madrid para comenzar su carrera en televisión. Una relación que se rompió con la distancia, antes de que Padilla terminara casándose con Albert Ferrer, padre de la única hija de la presentadora, Anna Ferrer Padilla. La vida les dio una segunda oportunidad tras el divorcio de Paz con Ferrer.

Paz que había afirmado en los últimos años que Antonio Juan había sido siempre el amor de su vida, tiene ahora que despedirse de él, aunque como ha comunicado Lydia Lozano en 'Socialité', la pareja ha tenido tiempo de sobra durante el confinamiento para despedirse, ya que el diagnóstico de la enfermedad de Vidal podría saberse desde hace más de medio año.

La noticia del fallecimiento de Vidal ha pillado a muchos de sorpresa, ya que el matrimonio ha mantenido en lo más privado esta enfermedad. De hecho Paz ha estado trabajando hasta hace unas semanas en 'Sálvame' sin perder la sonrisa y su gracia habitual, además de haber estado grabando sus últimas escenas para la duodécima temporada de 'La que se avecina'.

Sin embargo, muchos son los cabos que ahora coinciden en torno a los comportamientos de la gaditana en los últimos meses. El más reciente era las últimas informaciones sobre la participación de Padilla en las primeras audiciones de 'Got Talent' sin justificación alguna. A las pocas horas ya se sabía que el motivo era que Paz quería despedirse de su pareja.

También se habló mucho de la ausencia de la cómica a lo largo del confinamiento. Fueron Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera quienes se encargaron de presentar 'Sálvame' durante todo el estado de alarma, mientras como algunos como Mila Ximénez o Kiko Hernández decidían quedarse en casa por miedo al virus. Ahora, y tras mucho hablarse de esta ausencia, se aclara también el motivo de la ausencia de Paz: "¿Ahora entiendes por qué no quería ir a trabajar? No podía arriesgarme a contagiarme y llevarlo en casa'', serían las palabras que Padilla habría confesado a Lydia Lozano tras el fallecimiento de su marido.

Más esclarecedoras son ahora las palabras que Paz dedicó en 'Sálvame' tras la muerte de Aless Lequio. Así lo ha explicado María Patiño que ha estado recogiendo reacciones durante toda la mañana a la noticia del fallecimiento de Vida.

El 13 de mayo fallecía Aless Lequio, el hijo de Ana Obregón con Alessandro Lequio, tras una larga lucha contra un cáncer. Esta noticia dejaba devastada a su madre, y los compañeros de trabajo de Lequio padre se volcaban con el aristócrata italiano. En aquellos días se encontraba Paz como presentadora de 'Sálvame'. En el programa de Telecinco lanzaba unas palabras que le provocaron numerosas críticas por frialdad y poca falta de empatía: "Nunca estás preparado, pero la muerte forma parte de la vida. Es algo que todos... vamos a recorrer ese camino", comentaba la humorista, además de asegurar que en el caso de Aless se podría tratar de una "liberación" tras tanto tiempo luchando contra la enfermedad.

Tras la polémica que causaron estas palabras de la gaditana, ahora parece que tenían más sentido que nunca, ya que Paz estaba interiorizando ese discurso para que la despedida con su marido fuese mucho más dolorosa. Así lo ha querido defender María Patiño en 'Socialité': "Ahora entendemos algunas reflexiones de Paz, sobre todo el día que falleció Aless Lequio. Ella se estaba preparando, porque sabía que había un adiós. Y ahora le damos sentido a esas palabras que en su momento no logramos entender", defendía la presentadora de Mediaset.

Con motivo de la muerte de Antonio Juan Vidal muchos son los que han recordado las palabras de Paz Padilla en aquel 'Sálvame'. Como siempre en las redes los hay quienes han hecho carroña de ello y han echado en cara a la cómica sus palabras sin ningún tipo de empatía, y también quienes en su día criticaron aquellas palabras y ahora se disculpan de ello.

Me arrepiento muchísimo de haberme metido con el comentario de Paz Padilla sobre Alex Lequio. No tenía ni idea que su marido estaba pasando por lo mismo y solamente se estaba preparando, preparándose para una perdida inminente. Lo siento muchísimo @pazpadilla . �� #Socialité354

No me pareció apropiado cuando le quitó el hierro al asunto de la muerte.. Ahora creo q Paz Padilla sabia q su marido se iba a morir y quizas se estuviese preparando afrontando...�� lo siento @PazPadillaOfici

A ver, espera, como fue que dijo Paz Padilla no hace mucho... "es una pérdida muy grande pero hay que verlo como algo natural porque hay que normalizar la muerte".

No me alegro de lo que le ha pasado, no. Pero esto se llama karma.