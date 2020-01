De jugar en la NBA con LeBron James y ganar más de 16 millones de dólares a vivir en la calle

La vida puede llegar a ser muy caprichosa. Un día, exprimes tu pasión al más alto nivel, con cierta importancia y un sueldo considerable. Al otro, lo pierdes todo y te ves obligado a arrojarte a las calles, arropándote con las adicciones y las peleas, sin que el frío deje de acompañarte. Delonte West llegó a acariciar la cima en el mundo del baloncesto: pudo ser lo que quisiera. Sin embargo, tan rápido alcanzó el firmamento como descendió a los infiernos. A sus 36 años, parece que ha pasado un siglo desde que compartió equipo con el mismísimo LeBron James en la NBA. Nadie le reconoce. Ni siquiera él mismo lo consigue.

No es el primer juguete roto que deja a su paso la mejor liga del mundo. Ni, por desgracia, será el último. Pero las imágenes en las que West es protagonista que han salido a la luz esta semana emanan lástima. Y preocupación. Ver así a alguien que ganó más de 16 millones de dólares canasta mediante, que fue un jugador destacado en los primeros Cavs del candidato a GOAT James, duele: apaleado en mitad de una carretera, esposado y desnortado de forma absoluta en sus declaraciones ante la cámara. Muy duro para alguien que comparte apellido con nada menos que el logo (de nombre Jerry) ideado para el basket más selecto del planeta.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6