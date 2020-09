Jorge Javier Vázquez desvela en 'Sálvame' uno de los momentos más complicados vividos junto a su padre

La entrevista a Paz Padilla ha generado mucho revuelo en el universo 'Sálvame'. La presentadora del espacio dedicado a la crónica social y a la actualidad ha reaparecido después de estar meses ausente de la pequeña pantalla a raíz de la muerte de su marido.

En una entrevista que lideró Jorge Javier Vázquez y que ha provocado que la primera noche del Deluxe sea una de las más vistas hasta el momento, ha creado cierta sensación de empatía hacia la presentadora y su situación.

La despedida de su "alma gemela"

La humorista se mostró serena en todo momento, al igual que sincera, y dio detalles sobre cómo había sido el proceso de inicio a fin. Un largo recorrido, algo más de un año, que ha vivido en silencio porque en ningún momento los compañeros eran conocedores de lo que Paz Padilla había vivido. Confinamiento incluido.

"Lo único que le he podido dar es amor. Amor Blanco. Le he dicho muchas veces 'te quiero, te quiero'", explicó a Jorge Javier y a sus compañeros, que quedaron en vilo ante las palabras de su compañera.

Desde el sábado, las reacciones a las palabras de Paz no han hecho más que llegar y mucho de los colaboradores también han querido compartir cómo ha sido el proceso de acompañar a otras personas en el camino hacia la muerte.

Sus compañeros comparten sus duros pasados

La primera reacción la tuvo María Patiño, quien tuvo que afrontar la muerte de su padre con el trabajo: "Mi padre me esperó más de 24 horas para irse. Cogí el tren al día siguiente, llegué al hospital, le cogí la mano y se fue. Fue duro pero me pareció un acto de bondad por su parte el prometerme que hasta que yo no volviera él no se iba”.

Hoy ha sido el turno de Jorge Javier Vázquez, quien también tuvo que vivir la marcha de su padre desde la lejanía. En su caso, su familia está instalada en Badalona, mientras que él se encontraba en Madrid.

Según ha relatado el periodista, él no quiso despedirse de su padre y por eso ha valorado el papel que ha jugado Paz Padilla y su hija Anna en este proceso tan complicado y llevado en silencio. "Fui muy pocas veces. Yo estaba viviendo en Madrid y él estaba en Barcelona. Y para mí ir a Badalona era encontrarme cada vez con la muerte", ha explicado este lunes en 'Sálvame'.

“Para mí, lo que hizo Anna, meterse en una casa durante un año con una persona que sabes que se va a morir, con sus viernes, con sus sábados, con sus domingos, con sus vacaciones, con Navidad… A mí me parece demoledor y una experiencia brutal”, ha explicado el colaborador, que ha vuelto de sus vacaciones.

