El desorbitado precio del bañador que luce Jorge Javier en sus vacaciones

Jorge Javier disfruta de unos merecidos días de descanso en las aguas de Ibiza. El presentador de Mediaset ha podido por fin tener unos días de vacaciones después de una temporada marcada por sus éxitos al frente de "Sálvame" o "Supervivientes". Tal como señala el presentador, que acaba de cumplir 50 años, necesitaba disponer de estos días libres porque ha llegado exhausto al final de la temporada.

La revista "Diez Minutos" ha podido captar a Jorge Javier a bordo de un yate junto a unos amigos. En algunas de las imágenes del interior de la revista también se le puede ver sobre una tabla tomando el sol y, probablemente, reflexionando y haciendo balance de todo lo que ha pasado el presentador en estos meses.

Las redes sociales se han agitado mucho esta semana advirtiendo de que Jorge Javier estaba pasando sus vacaciones en un yate de lujo valorado en dos millones de euros. COPE ha podido confirmar que este precio es superior al real de la embarcación, pero sí es un barco que cuenta con todas las comodidades para pasar unos días de tranquilidad en el mar.

Lo que sí sorprende por su desorbitado precio es el bañador con el que Jorge Javier luce tipazo en las aguas ibicencas. Según "Diez Minutos", el modelo que luce el presentador en las fotos publicadas es un bañador Dsquared2 de 135 euros, aunque puede encontrarse a 94 euros en época de rebajas. Una preciada joya a la que Jorge Javier saca partido puesto que no ha dudado en exhibirlo también en sus redes sociales.

"Hago cinco horas de deporte a la semana con un entrenador personal. Incluso en vacaciones busco el rato para ir al gimnasio. Lo más complicado es no volver a los malos hábitos", asegura.

ATAQUE A MORANTE DE LA PUEBLA

Pese a estar de vacaciones, Jorge Javiern no ha dudado en responder a Morante de la Puebla después de que el torero afirmara en una entrevista en "El Mundo" que el presentador está a sueldo del Gobierno por sus continuas defensas a Sánchez. "Dice el torero que cobro del Gobierno. Miente, como el partido al que apoya. Vomita falsedades y ahora ya da igual que salga yo desmintiéndolas porque la suciedad ya está desparramada. No debería extrañarme su manera de proceder sabiendo a quién vota porque la manipulación es la seña de identidad de su partido de cabecera. (...) Pensaba que gente como él era una especie en vía de extinción pero me equivocaba. Sus maneras carpetovetónicas y su pose de Séneca de garrafón tiene todavía muchos adeptos. Matador y mentiroso. No le falta un perejil", ha asegurado en su blog de Lecturas.

Está claro que Jorge Javier no descansa de las polémicas ni en vacaciones justo cuando se cumple un mes de su gran enganchón con Belén Esteban precisamente por el papel del Gobierno en la gestión del coronavirus. La esperanza para el presentador es que en septiembre volverá a los teatros con su obra "Demontando a Séneca", que tuvo que suspenderse por la pandemia.

