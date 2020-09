Jorge Javier Vázquez rompe su silencio y habla de sus problemas con Hacienda: "He pasado años de sufrimiento"

El presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, ha vuelto este martes de sus vacaciones y no ha dejado títere con cabeza. El comunicador ha querido estrenar temporada de sus colaboradores y hablar de un tema que le lleva persiguiendo muchos años: sus problemas con Hacienda. Jorge Javier ha querido dar su opinión acerca de los problemas que tiene con el ministerio público y dejar las cosas claras antes de que se vuelva a especular.

En esta ocasión, además, ha podido hacerlo con dos personas muy destacadas y queridas dentro del universo 'Sálvame', que han vuelto este mes de septiembre para afrontar el nuevo curso televisivo con la mejor cara posible.

Una de ellas ha sido Mila Ximénez, quien ha estado ausente durante varios meses por la lucha que todavía mantiene contra el cáncer que sufre. La otra ha sido una amiga que tienen Mila y Jorge Javier: "La princesa del pueblo". Belén Esteban ha vuelto de sus vacaciones en Benidorm y tras haber estado varios meses trabajando desde casa para dar su opinión acerca de la actualidad y de la prensa rosa. Ahora, una vez superado el riesgo del coronavirus, ha podido volver a los platós de Mediaset.

Las palabras de Jorge Javier

Jorge Javier, rodeado de sus amigos, ha querido dejar claro este martes que ahora "no debo nada a Hacienda", y ha aprovechado la ocasión para aclarar que en la actualidad solo tiene do recursos en el Tribunal Supremo."No sé si ganaré o no. Ayer me llegó una notificación de 7 años de sanciones, que he ganado. Que se recoja esto", ha explicado.

.@jjaviervazquez habla por primera vez del asunto que le inquieta desde hace diez años: "No debo nada a Hacienda" https://t.co/hfaUCaBkhN — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 1, 2020

Pero el presentador ha querido dar más detalles sobre esta polémica y se ha desnudado, metafóricamente, en público. "Después de diez años empiezo a ver la luz de un proceso muy complicado. He pasado años de sufrimiento, por el miedo de no saber qué quieren o qué pasará", ha comentado, a lo que ha añadido: "He tenido sentimientos de rabia, frustración, miedo, incertidumbre... Incluso de ganas de abandonar y dejarlo todo".

La sorpresa de Jorge Javier al enterarse de sus problemas

Pero los problemas de Jorge Javier, vienen de muy atrás. En este sentido, el comunicador ha dado detalle de cómo comenzaron sus problemas con Hacienda. Ha dicho lo siguiente: "Un día le pregunté a mi cuñado, que es mi asesor, a qué nos estábamos enfrentando y cuándo me lo dijo dije 'no puede ser', a las dos semanas me dio un ictus. Fue así. Por el bucle de pasarlo mal, preocupaciones e inquietudes".

Además, ha terminado con una expresión que ha dado buena nota de sus intenciones acerca de este tema: "Que me dejen un poquito en paz".

