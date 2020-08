El sutil guiño de Jorge Javier Vázquez a su disputa con Hacienda: "Una huida a tiempo es una victoria"

Jorge Javier Vázquez no deja de ser noticia ni siquiera en pleno mes de agosto. El presentador de ‘Sálvame’ ha estado en boca de muchos desde hace unos días al confirmar la Audiencia Nacional que deberá saldar una deuda con Hacienda de casi 800.000 euros. La crítica y la polémica se han cernido sobre él, pero a uno de los rostros televisivos por excelencia de España le importa bien poco.

Al menos, eso se deduce de sus últimas intervenciones en redes sociales o de los textos más recientes que ha publicado en su blog para la revista Lecturas. Aunque sí hay un pequeño guiño, en su nuevo post, al asunto del que más se ha hablado últimamente en relación a Jorge Javier.

El sutil guiño de Jorge Javier Vázquez a su disputa con Hacienda

“Este verano me he enganchado al mundo de las redes. Como espectador, que es mucho más divertido. Repaso lo que se dice en Twitter y echo unos ratos muy entretenidos. Hay gente ‘pa tó’: divertida, ingeniosa, culta, zumbada o directamente echada a perder. Twitter está muy bien cuando no hablan de ti. Cuando te toca es mejor no entrar porque algún parraque, por mínimo que sea, te llevas”, reconoce Vázquez nada más arrancar su última entrada en Lecturas.

“Que yo controle, este mes he sido trending topic dos días. Por la experiencia acumulada sé que cuando sucede eso no es por una cosa buena”, opina el maestro de ceremonias por excelencia de Telecinco. De ahí que, “como una huida a tiempo es una victoria”, haya decidido emplear su tiempo libre para navegar por otras redes sociales.

La principal elegida ha sido Tinder, donde Jorge Javier mata el rato ahora que se encuentra de vacaciones. Con total sinceridad, reconoce que le va “así, así”, porque “la gente no se cree que soy yo”. Además, quien sí se anima a dar el paso “tiene más ganas de conocer al presentador que de ligar”.

Eso sí, lo que más enerva a Jorge Javier de sus citas está muy claro: los que “se ponen tan nerviosos que no paran de hablar”. “Y hablan y hablan y hablan”, sentencia.

Europa Press

La Audiencia Nacional golpea a Jorge Javier Vázquez: confirma la sanción impuesta por Hacienda

Jorge Javier Vázquez era consciente de sus obligaciones con Hacienda y de las consecuencias de su incumplimiento. Esta es la decisión que adoptó la Audiencia Nacional después de que el popular presentador de Mediaset presentara un recurso contencioso-administrativo por las sanciones que recibió al declarar sus ingresos de manera incorrecta. La información fue desvelada el pasado jueves por Voz Pópuli.

Hacienda reclamó en 2011 a Jorge Javier el abono de 796.928,81 euros tras detectar supuestas irregularidades en las Declaraciones de la Renta de 2005, 2006 y 2007. La Agencia Tributaria 'pescó' al presentador con una sociedad instrumental a través de la que facturaba sus ganancias individuales. Es decir, debió presentar la declaración como una persona física, cuyo tipo impositivo es mayor, en lugar del impuesto de sociedades con mejores condiciones fiscales a través de la empresa Jorge Javier SL, de la cual él es el socio mayoritario (99,99%). La tributación por el Impuesto de Sociedades es del 25%, mientras que si se hace por IRPF puede llegar hasta el 48% en el caso de Madrid

Según informó Voz Pópuli, el presentador declaraba de forma constante unos ingresos de 60.000 euros, pero la facturación de la sociedad arrojaba cifras que eran hasta diez veces mayores. Según Hacienda, el presentador “incumplió de forma consciente la normativa reguladora del IRPF”.

Hacienda dictó en su día una diligencia de embargo cautelar y provisional de bienes inmuebles sobre otra de sus propiedades, un apartamento, y señalaba como motivo del embargo los 796.928,81 euros que Hacienda le reclamaba. Jorge Javier acudió a la Audiencia Nacional para intentar salvaguardar su honor y demostrar legalmente que él no había cometido ninguna supuesta irregularidad. La Audiencia Nacional, en una sentencia fechada el pasado 5 de febrero de 2020, no le da la razón.

El sueldo en Mediaset de Jorge Javier Vázquez giraría en torno a los tres millones de euros por temporada. A esto habría que sumar lo que factura con su obra de teatro "Iba en serio", sus novelas y su blog en la revista 'Lecturas'.

Gracias a ese 'sueldazo', Jorge Javier ha podido sumar un gran patrimonio. Según "Lainformacion.com", Jorge Javier declara desde 2003 sus actividades en su sociedad, Jorge Javier S.L., que cuenta con un activo de 4,5 millones de euros y no presenta deudas significativas. En 2016, esos activos sumaban 5,3 millones.

Jorge Javier también dispone de un chalé de lujo a las afueras de Madrid. Los precios de los mismos en esta privilegiada zona rozan los tres millones de euros. Según Vozpópuli, "la finca consta de cinco habitaciones, cuatro baños, jardín, piscina, aparcamiento subterráneo y una pista deportiva". El presentador también dispone de un 'pisazo' en pleno centro de Madrid. Ambas propiedas las puso a la venta, el chalé por unos 4 millones de euros y el piso por un millón y medio de euros. Pese a las rebajas en los dos precios, finalmente no ha podido venderlas y las ha retirado de los portales digitales.