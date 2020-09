El tertuliano de Sálvame al que calló Jorge Javier desvela las presiones sufridas: "Criticas al Gobierno"

Sálvame es el buque insignia de la flota de programas que componen Telecinco y el emporio del entretenimiento de Mediaset. Su sello siempre ha estado caracterizado por, precisamente, tratar temas de sociedad, corazón y polémicas generadas en sus propios programas. Un negocio perfecto en el que la política se abandonaba parea que Ferreras y Atresmedia se quedasen con esa parte del pastel. Pero en tiempos de coronavirus, todo paradigma queda anulado y la política, Vox y las polémicas propias de tertulias de otros canales, se han ido colando poco a poco en Sálvame.

Uno de los colaboradores del programa que habitualmente presenta Jorge Javier Vázquez que más ha destacado por enfangarse en tan profundo pantanos, ha sido el periodista Antonio Montero, que ya protagonizó una sonada polémia con el mismo Jorge Javier. El presentador terminó la discusión con su ya famoso "programa de rojos y maricones", calificativos que dedicaba a su propio programa. Ahora, meses después, Montero desvela algunas de las presiones que entonces sufrió.

Tremenda bronca en Sálvame entre JJV y Antonio Montero a cuenta Vox ▶️ pic.twitter.com/VT6XbnChV3 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) April 27, 2020

Antonio Montero se defiende de las críticas

"Yo no soy de derecha ni de izquierdas, soy de la lógica", argumentaba en la tarde de este martes Montero. Ante las acusaciones de sus contertulios, este argumentaba que "estáis absolutamente equivocados con de qué partido soy yo", espetaba. Aun así, era acusado de tener teorías cercanas a "la derecha y a la ultraderecha", con lo que Montero replicaba "cercanas al sentido común".

"Si hay gente que pinta por las calles y les pillan, que les tengan limpiando dos años y si un tío okupa una casa que le echen de inmediato", ejemplificaba Antonio entre los alaridos que le proferían sus compañeros de discusión televisiva.

Antonio Montero: "Me dijeron: no critiques porque estas criticando al Gobierno"

El ambiente se calentaba con celeridad y Montero no ha dudado en contar una anécdota personal que vivió durante los peores días de la pandemia: "Yo llegué aquí y cuando paso lo del COVID, me callaron porque me dijeron de todas partes: de eso no hables no es el momento de criticar, eso me ha pasado aquí en este plato", tras lo que relataba:

"Porque dije: he estado en la paz con mi suegra y me parece acojonante...", interrumpido por las críticas, Montero empezó a señalar, llegando hasta quienes dirigen el programa: "Me calló todo el mundo desde la dirección...", no pudo terminar la frase y Montero acabó mandando callar a una compañera. La discusión se cortó, pidió disculpas y acabó por finalizar la anécdota que le llevó a ser crítico con la gestión del coronavirus.

La situación familiar de Antonio Montero

"Si llegas al Hospital de la Paz con una sospecha de que tienes COVID, me parece increíble que, en un hospital referencia en todo el mundo, entrarara todo el mundo por la puerta de urgencias. Yo estaba con mi suegra, que tenía COVID, y con niños que venían con los padres que se habían torcido un pie", tras esto, seguía recordando las presiones recibidas: "Me dijeron: no critiques porque estás criticando al Gobierno y a ver si van a pensar que eres un facha".