Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, nueva bronca en 'Sálvame' por este detalle del presentador

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez han vuelto a protagonizar esta semana un tenso momento en el plató de 'Sálvame', un hecho que ha vuelto a dejar claro que ambos rostros conocidos de Telecinco tienen ideas muy distintas.

A raíz de que Rafa Mora, colaboradora del programa, iba disfrazado de torero para su actuación musical en la sección la verbena de 'Sálvame', el presentador ha querido mostrar la mascarilla que había llevado puesta durante todo el programa. En ella, se podía leer el siguiente mensaje en contra de la tauromaquia, a la que calificaba como "tortura medieval, vergüenza nacional", unas palabras que no han sentado nada bien a la colaboradora que ha querido salir al paso mostrando su desacuerdo con el comportamiento de su compañero y amigo, Jorge Javier Vázquez.

El nuevo enfado de Belén Esteban con Jorge Javier Vázquez

"De verdad, de verdad. No contesto porque no me quiero pelear otra vez contigo, pero de verdad", empezó explicando la colaboradora con un tono de enfado que recordó a capítulos polémicos pasados protagonizados por ambos. Tras escuchar las palabras de la colaboradora, Jorge Javier Vázquez no quiso pasar el tema por alto y respondió lo siguiente: "Pero podemos opinar distinto, ¿eh? A ver si ahora nos va a tener que gustar a todos los toros", respondió el presentador respecto al motivo por el que portaba la mascarilla.

"Los toros no habría que quitarlos", defendía Belén, que lejos de guardar silencio y dejar el enfrentamiento ahí siguió defendiendo sus ideas: "Tú dices que es maltrato animal. Yo no soy taurina y no voy a los toros, pero creo que los toros no habría que quitarlos", defendía la colaboradora mientras que Jorge Javier Vázquez seguía defendiendo sus argumentos.

"Oye, pero que la gente puede discrepar ¿eh? Pero yo creo que ha llegado el momento en el que preguntar no es malo. Ha llegado el momento de preguntar si quiere toros o no. El otro día vi en la televisión una plaza de toros en Quito que habían convertido en reguetonódromo", apuntó el presentador dando por zanjada la polémica con Belén Esteban.

La tensión en 'Sálvame' entre Belén y Jorge Javier

Lejos de aquella polémica que marcó el regreso de Belén Esteban a los platós de televisión tras el confinamiento, la audiencia de 'Sálvame' ha prestado mucha atención al intercambio de argumentos entre ambos rostros televisivos por si se volvía a producir un 'cabreo' que todavía es recordado en los pasillos de Telecinco. En aquella ocasión, la gestión de la pandemia por parte del Gobierno fue el tema de la polémica. Esta semana, los toros no han provocado nada más que un intenso debate entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez.

