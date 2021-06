Jorge Javier manda un consejo a Rosa Díez para la manifestación de Colón contra los indultos: "Así sí iría"

El presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez, mandaba este viernes un consejo a Rosa Díez, fundadora de UpyD y ex diputada del PSOE, y que ha sido una de las principales movilizadoras de las protestas del 13 de junio contra los indultos. Una manifestación que tendrá lugar en la Plaza de Colón de Madrid para protestar contra la estrategia del Gobierno de promover los impulsar los indultos a los presos del procés, condenados por su papel en el Govern de la Generalitat durante el conflicto secesionista de 2017.

Jorge Javier, que en las últimas semanas ha parecido decantarse políticamente de manera categórica al apoyar directamente a Ángel Gabilando, candidato del Partido Socialistas en las pasadas elecciones del 4 de mayo. Ahora, el comunicador de Telecinco ha puesto la puntilla también al tema de las protestas por los indultos a los políticos catalanes. Como cabía esperar, el periodista catalán matizaba a través de su blog enla revista Lecturas que no será uno de los que proteste contra Sánchez en la plaza madrileña. Eso sí, ha mandado un consejo a una de las convocantes, la política Rosa Díez.









El consejo de Jorge Javier a Rosa Díez



Comenzaba las líneas de su columna Vázquez dirigiéndose directamente a Rosa Díez y a Cayetana Álvarez de Toledo, ex portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. “Madre mía, ya son ganas de hacérselo pasar mal a la gente que vaya”, incidía. Y es que, a modo de broma o en serio, el comunicador se burla de la cita elegida para las protestas: “Con el caloraco que cae en Madrid por esas fechas yo hubiera esperado a septiembre u octubre, que es una época en la que la capital está preciosa y justo has vuelto a ella renovado después de las vacaciones”, aconsejaba a la fundadora de UPyD. “Pero es que el 13, a final de temporada, con la gente cabreada y hastiada por todo lo que llevamos pasado, pues no es plan”.

El presentador de 'Sálvame' insistía en que no va a ir a las protestas, pero que habría un caso en el que cambiaría de opinión: “Si fuera a favor de los indultos sí que iría porque el ambiente sería más festivalero, que es lo que me pide el cuerpo en estos momentos. Un buen festival”, comentaba Jorge Javier, que dejaba un recado a su compañera de Mediaset, Ana Rosa Quintana. “Pero para ver a gente con las caras largas, enfadada y cargando contra Pedro Sánchez ya tengo muchos programas de televisión”, dejaba caer, en referencia a uno de los programas políticas de máxima audiencia que más duro es con el presidente del Gobierno.

Yo quiero que la gente sea lo más feliz posible y, sinceramente, no creo que la férrea unidad de España contribuya a que segreguemos más serotonina. https://t.co/AYVuqyussI — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) June 11, 2021









Jorge Javier, sobre los indultos



El comunicador catalán incidía más en la cuestión de los indultos a los condenados del procés, y expresaba su opinión a favor de dejarles salir de prisión: “Me parece que la gente que no está a favor de los indultos tiene muy poca compasión aunque luego presuman de lo contrario. Tú cuando indultas es porque confías en que va a ser para bien, digo yo. O sea, que es una manera de seguir creyendo en el género humano”, comenta.

Concluía además Vázquez que, desde su postura, lo que pueda ocurrir en el futuro con esos condenados y la posibilidad de que reincidan parece darle igual: “Yo es que con los años me he hecho muy ‘melapelista’, que es una corriente filosófica basada en que te la suden –o te la pelen, de ahí el término– esos discursos grandilocuentes que intentan meternos el miedo en el cuerpo con desmembramientos territoriales y demás chorradas”.