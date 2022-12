Un hombre cae desde el techo en medio de una peluquería y se vuelve viral cuando la cámara enfoca hacia arriba

En pleno siglo XXI las redes sociales forman parte de nuestro día a día y están totalmente integradas en nuestra rutina. Algunos usuarios hacen uso de las mismas para informarse, otros son más activos y comparten opiniones, recomiendan productos o muestran momentos de su vida privada, tanto en compañía de los suyos como reflexiones más personales realizadas en soledad.

En ellas se pueden descubrir mil situaciones curiosas. Entre ellas, las de personas que han estado incluso en situaciones peligrosas. Seguro que muchas veces has visto imágenes acompañadas de la frase 'no repetir en casa'. Estas imágenes son unas de ellas.

Un peluquero se cayó del falso techo desde el cuál estaba reparando reparando el aire acondicionado. Los hechos ocurrieron en el centro de China, concretamente en la ciudad de Xinyang. Las cámaras de seguridad dejaron constancia de su caída.

En esas imágenes puede verse a una señora que está secándose el pelo junto a otro profesional de ese comercio. De repente, asoman unos pies del techo que empiezan a zarandearse hasta caer más suavemente de lo que aparece. Segundos más tarde se ve cómo se mira el brazo aquejándose del brazo. La cámara refleja cómo algunos clientes acuden interesados a ver lo que ha pasado pero permanecen impertérritos ante el estado del accidentado.

Los hechos ocurrieron el 5 de diciembre. Liu, que así se llama el trabajador, ha explicado que se encontraba "pegando el conducto del aire acondicionado". El problema llegó cuando "el palo de madera" en el que se estaba apoyando "se rompió" y fue entonces cuando cayó a través del techo.

El joven asiático ofreció estas declaraciones después de que se viralizase el clip. En otro vídeo en el que aparece rememorando la caída, aclaró que solo había sufrido pequeñas heridas en su brazo. En él, muestra también las débiles estructuras sobre las que se soportaba el peso de su cuerpo y el agujero, todavía luciendo en el falso techo.

Un TikToker que se hace llamar 'Agent Loka 77' y que dice que viene del año 3002. Está advirtiendo que el próximo 21 de diciembre habrá "un gran evento". En su perfil de TikTok, ha hecho una serie de predicciones descabelladas sobre el futuro, incluidos grandes cambios financieros. En uno de sus videos, en los que aparecían imágenes que parecen ciencia ficción, escribió en la leyenda: "Imágenes de viaje en tiempo real justo antes de mi salto 3002". En su último clip, el TikToker afirmó que un nuevo virus en el año 2031 desencadenará una guerra civil en los Estados Unidos.

Las personas que creen en los viajes temporales se sostienen con relatos, como el de dos hermanos que encontraron una imagen de un antepasado durante la Segunda Guerra Mundial sosteniendo algo que parece un teléfono móvil moderno. En un video con casi 16,000 me gusta, la gente no se lo podía creer. Muchos aseguraron que era un espejo y no un iPhone.