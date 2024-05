Ven a dos jóvenes haciendo un TikTok por la calle de un pueblo de Cádiz y no se cortan: "No queremos robaros"

TikTok está lleno de vídeos de usuarios bailando coreografías de las canciones de moda y cualquier lugar es susceptible de convertirse en el escenario perfecto para una demostración. Grabar en la calle tiene sus consecuencias como le sucede a estas chicas de El Puerto de Santa María en un vídeo viral de la red social.

En la red social una tendencia creciente está ganando cada vez más popularidad. En plena calle, en medio del bosque, en la cocina de casa o en los recónditos más inesperados, pero todo el mundo enseña sus looks bailando o simplemente posando. Sin embargo, dejar el móvil apoyado en la calle para grabar un vídeo tiene un riesgo.

Las redes sociales y, en concreto, TikTok, se han convertido en un lugar recurrente para los amantes de la moda. Su contenido amplio y diverso ofrece a los usuarios la posibilidad de conocer diferentes áreas de este mundo y empaparse de temas en un tiempo corto y en vídeo.

Con el verano a la vuelta de la esquina y las tendencias cambiando constantemente, los más 'fashionistas' buscan inspiración en todos lados: novedades y prendas virales, estilismos de los eventos más destacados y retos sobre cómo vestir en distintas celebraciones de forma 'low cost'.

Un TikTok

Las firmas de moda llegaron a TikTok de manera tímida, Sin hacer mucho ruido y, como la mayoría de nosotras, sin saber muy qué hacía en una nueva red social destinada al entretenimiento y en la que los bailes parecían ser la razón de ser. Sin embargo, la aplicación ha evolucionado con el paso del tiempo y parece que los usuarios van encontrando su lugar.

Tal ha sido la adaptación que hasta las firmas de lujo son capaces de crear tendencias a seguir. Y no hablamos de la falda que llevaremos esta primavera o las últimas zapatillas que arrasan en el street style, sino de crear vídeos que luego TikTok convertirá en virales y trataremos de imitar sin parar.

Esta red social está batiendo todos los récords gracias a estas tendencias también. Los usuarios se han gastado ya 10.000 millones de dólares en TikTok. La aplicación alcanzó los 1.000 millones de usuarios activos mensuales en septiembre de 2021, y ahora ha logrado un nuevo hito al convertirse en la primera aplicación que logra generar esa cantidad de dinero.

Es una app, no un juego móvil. La primera sorpresa realmente notable de este hito es esta, ya que quienes habían logrado hasta ahora alcanzar esos ingresos de sus usuarios habían sido, cómo no, juegos móviles. En concreto, megaéxitos virales como 'Honor of Kings', 'Monster Strike', 'Candy Crush Saga' y, por supuesto, 'Clash of Clans'.

"No queremos robaros"

El vídeo viral de TikTok comienza con los protagonistas de la historia diciendo "espérate, espérate". "Que no queremos robaros el protagonismo", señalan unos señores que pasan justo por detrás de donde están las jóvenes que estaban grabando la publicación: "Oh, no, no, no, para ti, vente, vente".

"Hasta luego, guapas", dicen los señores mientras abandonan la escena, a lo que ellas también responden educadamente "hasta luego". "Everyone's so frendly", remarca una de las jóvenes a otra que está presenciando la escena para dejar claro que "todo el mundo es muy agradable" en este pueblo.