El primer sonido del día de Carlos Herrera: Sánchez ante el nuevo orden en Cataluña con PSC, Junts y Esquerra

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este martes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Sánchez ante el nuevo orden en Cataluña con PSC, Junts y Esquerra.

"Señoras, señores, me alegro. Buenos días".

"Cuando ya son las 06:00 de este martes 14 de mayo del 2024, dos días que como todos los años, realizamos desde las instalaciones de COPE Bigote en Bajo de Guía en Sanlúcar de Barrameda, donde quiere la fortuna. Un año más que coincidamos con el cruce de las carriola y carretas que comienzan el camino hacia la aldea Marismeños del Rocío para rendir honores a la blanca Paloma, a la Virgen del Rocío en esta su romería".

"Bueno, ya le iremos contando cosas de todo ello. Bajan las temperaturas en gran parte de España hacia los nubosos en el norte, que dejarán lluvias y puede que alguna tormenta en el centro de la península y viento fuerte en Canarias, zona del Cantábrico, Galicia, el mar de Alborán".

"Y bueno, miren el panorama político después de normalmente, después de un día de elecciones, de elecciones, particularmente esperadas y particularmente atomizados, donde las combinaciones son muchas o pocas, según se mire, son muchas en probabilidad, posibilidad, pero pocas de facto".

"Bueno, en cuanto a la espuma de la cerveza, uno empieza a ver la cerveza como es y lo que se ve es que es una cerveza endemoniadamente complicada, ósea lo que va aclarándose es que nada, esta claro que pasa eso cuando la política española se contamina de la política catalana, cosa que además se ha acentuado".

"Estos últimos tiempos con Pedro Sánchez al frente de la Moncloa, cuando Sánchez se ha encontrado con Puigdemont, que es otro ranchito con diferencias septentrionales, si quieren ustedes, pero es un ranchito, estaba diciendo lo que ayer le decíamos, que era la máxima fundamental con la que tenían que quedarse para estos próximos días de negociaciones".

"O Illa o Sánchez. Es decir, Puigdemont está diciendo si yo hice presidente a Sánchez, a pesar de que Sánchez perdió las elecciones, Sánchez me tiene que hacer presidente a mí, a pesar de que yo no haya ganado las elecciones. Bueno, visto así, dentro de que los dos son unos narcisistas y unos desalmados, tiene toda la lógica del mundo porque se ha encontrado el uno se ha encontrado en el espejo del otro".

"Pues entre Narciso y Narciso vamos a ver quién gana en el seis andan diciendo andan haciendo los dignos, asegurando que el órdago de Puigdemont es disparatado y tal que cual. Pero si se mantiene en sus 13 o Sánchez se lo entrega a la Generalidad humillando al PSC de ella o puede perder la Moncloa. Y si no, perderla, pasarlo muy mal en la Moncloa".

"O a lo mejor no, porque hay otro factor transversal que cruza este este pequeño lío la ley de Amnistía que la precisa Puigdemont. Pero no puede. Puigdemont puede llevar al límite a Sánchez. Pero ojo, ojo, tiene que garantizarle antes la amnistía".

"A Sánchez le ha venido muy bien este adelanto de las catalanas, porque de aquí a la aprobación de la amnistía y que se solvente una posible cuestión prejudicial, a lo mejor impide la investidura de este president. Este president sabe que si viene a España será llamado a declarar al Supremo y que dos días de calabozo o a lo mejor o uno, pues hombre, por aquello de los trámites no te los quita nadie".

"Pero después de eso el podría seguir jugando la investidura del presidente, pero veríamos si a eso se arriesgaría o no. ¿Pero claro, de dónde viene lo realmente peligroso? Que cuando mucha gente está con la guardia baja anestesiado, con esta nana que le ha dado a todo el mundo por cantar, no digamos a los portal de Belén, no digamos al Orfeón Sanchista".

"El procés ha terminado, el separatismo ha sido derrotado, el tal y cual, es cuando Sánchez puede acordar un cupo fiscal para Cataluña o una reforma del Estatuto en clave soberanista con el reconocimiento nacional, el reconocimiento como nación de Cataluña lo que haga falta, con tal de que Puigdemont se avenga a sacar los pies del plato".

"Como Puigdemont sabe que está en disposición de apretar, ha aumentado la presión confirmando que se piensa presentar a la investidura aunque no haya ganado las elecciones. Con Puigdemont diciendo que se va a presentar, a Sánchez se le complica la cosa al conocerse que Aragonés deja la política por responsabilidad".

"Claro, que Aragonés se quite del medio puede complicar las cosas, no porque sea muy importante o una luminaria, sin embargo. Eso no le importa a nadie, que se vaya donde quiera, pero es que eso puede provocar que Esquerra haga tabla rasa definitiva y abandone esa estrategia de ser para Sánchez la muleta posibilista dentro del separatismo".

"Es lo que les ha llevado a pegarse el palo. Hoy dice ABC que Junqueras va a tomar el mando de Esquerra y no descarta investir a Illa con tal de dar en los morros al Puigdemont. Pero bueno, eso significa que ya se sabe, Puigdemont le ponga problemas a Sánchez en sus momentos finales de legislatura, obviando que lo de la legislatura da para mucho más".

"Pero bueno, hubo un día después de las elecciones, ¿no? Está claro que nada este claro, porque todo van a ser dudas y especulaciones sobre lo que puede pasar, lo que no puede pasar, lo que pueda ceder Sánchez porque ya lo decimos, hay medios que aseguran que Sánchez está tratando de aplacar a Puigdemont con el cupo fiscal y el resto de españoles que viven en otros territorios mirando y con la boca abierta".

"Incluidos los socialistas de otros territorios que no van a tener más remedio que aplaudir bobamente esta cuestión. O sea, el PSOE fomentando la desigualdad a pesar de lo que presume, a pesar de que presume de lo contrario. Le cederá, como dice El Periódico, la presidencia del Parlament a alguien de Puigdemont o a alguien de Esquerra".

"En el PSC dicen que no, absolutamente que no, pero bueno, El Periódico es el diario más ligado al PSC, así que si es portavocía del PSC, pues bueno. Total, damas y caballeros, que este es el panorama. No sólo de esto vive el hombre, vive de más cosas".