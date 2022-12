Carlos Herrera confiesa su reacción por lo que le trajo un camarero en un restaurante: "Una degradación"

Carlos Herrera y Carlos Moreno, el 'Pulpo', se encontraban compartiendo una amena charla radiofónica sobre gustos musicales cuando el presentador de 'Poniendo las Calles' no ha podido evitar recordar un momento que vivió con el director de 'Herrera en COPE'. "Hay cositas con las que no puedes y además crees que no hay nadie que te pueda convencer de lo contrario", le ha espetado un 'Pulpo' que estaba a punto de recordar una anécdota muy particular de Herrera con un camarero. La puedes escuchar aquí:

Audio





Qué hacer si vas con Carlos Herrera a un restaurante

"Exacto, ya soy muy mayor para eso", le dio la razón Herrera al 'Pulpo', quien no dudó en sacar una de las historias más conocidas del líder del 'prime time' de la radio: "Es como con lo de la mantequilla". Ha sido escuchar esa palabra, ese término graso y ha querido explicar: "Pero eso es una cuestión biológica", se ha justificado.

El 'Pulpo' no se ha podido contener y le ha replicado: "¡Una cuestión biológica de nada! Uno se acostumbra a un sabor en un momento dado", le ha querido decir. "No, no, no. Vamos, que la lactosa es un disacárido que me produce, ante la falta de lactasa para disociarlo y por lo tanto permitir su observación intestinal... Las consecuencias son un arco muy amplio, desde un shock anafiláctico hasta náuseas, diarreas, aparte de que el sabor es repugnante, claro", le ha enumerado Herrera.

Ahí ha sido cuando el 'Pulpo' ha contado: "Me acuerdo un día que nos fuimos a comer, creo que fue en la taberna Pedraza. Nos sentamos y con un ponen dos envases pequeñitos de mantequilla y enseguida con ese dedo tan largo que tienes, por cierto, lo señalas así y todos los que ya en la mesa conocemos como es el personaje, en este caso tú, sabemos lo que tu cuerpo puede estar sintiendo", ha rememorado.

Herrera confiesa cómo fue su reacción con el camarero

"Sí, sí, sí. Repugnancia absoluta", ha añadido el director de 'Herrera en COPE'. Sobre este gesto que tuvo el camarero con la mantequilla ha apuntado: "Me parece una degradación. Poner un envase con mantequilla es... desdice mucho, y eso que yo soy de la taberna Pedraza a muerte", ha defendido.

El 'Pulpo' ha añadido: "Claro, enseguida nos trajeron un aceite de oliva virgen extra que estaba...", a lo que Carlos Herrera ha destacado: "Fíjate la diferencia", con lo que, finalmente, el 'Pulpo' ha terminado por decir: "Y ahí estuvimos mojando como los campeones".