Un cliente pide comida a domicilio y el repartidor no puede creer la petición que le hace: "Te lo juro"

Los pedidos a domicilio, gracias al uso de los smartphones e internet, se han multiplicado en los últimos años. Es más. Hay determinadas aplicaciones que te permiten colocar notas y realizar peticiones al establecimiento. Muchas personas aprovechan esta circunstancia para escribir comentarios de todo tipo. Un ejemplo de ello es la que ha compartido la cuenta @SoyCamarero.

La imagen en cuestión corresponde a la de un pedido (vía online, claro) que un cliente realizó a un restaurante que elaboraba kebabs. Pidió un "menú pedrata" de 7 euros. Un precio bastante razonable para un plato principal, refresco, patatas y salsa "sin picante".





No obstante, lo que más llama la atención del ticket que adjunta la cuenta de X anteriormente mencionada es que el cliente pide expresamente que no se le incluya lechuga en su comida. Lo divertido, que ha sido muy comentado en redes, es la forma en la que ha solicitado que no se incluya esta verdura.

La propia cuenta de @SoyCamarero decía que era cuanto menos "peculiar" lo que aparecía en dicha nota. Esto era lo que se escribía en dicha nota. "Salsa roja y sin lechu. Te lo juro que no traigas lechu, por tu raza. Como traigas lechu te encañono".

El mensaje ha sido muy comentado a través de redes sociales, pues acumula más de 15.800 'likes'. Los comentarios, como podrás imaginar, son muy variados. Hay algunos usuarios que indican que, quizás, no son las mejores formas para expresar que no quería lechuga.

"Yo a ese cliente lo entiendo perfectamente, y pondría exactamente lo mismo, que toca las narices especificar que no quieres cierto ingrediente por X o por Y, ya pagado todo y cuando estás en casa...¡Sorpresa! Pues la comida se la come el perro", decía una persona en un comentario tras descubrir todo lo ocurrido.





Pero no ha sido el único: "Creo que todos, como camareros, en casos como estos, nos hemos planteado si añadirle un moco", bromea, por otro lado, otro usuario.

Por último, recogemos la valoración de otra persona. "Tiene que ser muy cuqui la forma en la que te encañona alguien que escribe lechu".

Recogemos otra nota que también se hizo viral en redes

Otra cuenta de X, en este caso, recogía una fotografía de parte del ticket del pedido, por un valor total de 11,95 euros y que el cliente ha pagado a través de la aplicación o de la página web del establecimiento.

No obstante, la sorpresa llega en el momento en el que el cliente añade una serie de observaciones: "Después de traer la comida, bajar la bolsa de basura que hay en la puerta", escribe el comprador.

Además, y lejos de quedarse ahí, agrega que el repartidor no debe "subir por el ascensor, que es solo para los vecinos".

El mensaje recibió, como en el ejemplo anteriormente citado, decenas de respuestas y los usuarios de esta red social han criticado muy duramente las palabras del cliente. "Lo ideal sería que pudiera sacar al perro también 5 minutos... En fin, la representación de lo que hay por ahí, ni más ni menos", ha reprochado este usuario.

"Se me cae toda la basura por la escalera, seguro. Puede que incluso un poco en cada planta" y "Soy yo y dejo la bolsa de basura en el ascensor con una nota poniendo el piso del vecino", escribían otros dos.