La respuesta de Juanma Castaño a un oyente que se queja por Mbappé: "Ahora no me voy de vacaciones"

Kylian Mbappé, una vez se ha despedido de su afición en el Parque de los Príncipes, ya no tiene problema alguno en hablar de sus próximas 'aventuras' en el fútbol.

Sin dar más detalles sobre cuál puede ser su destino, y aunque mucha gente da por sentado que acabará fichando por el Real Madrid, el delantero acudió este lunes a la gala de la liga francesa y habló sobre sus opciones de jugar los Juegos Olímpicos.

"Todo el mundo sabe cómo es la situación, no depende de mí", explicó el jugador. "Para mí, sería muy importante ir a los Juegos y estaría bien que se hablara. Para mí, es un sueño jugar los Juegos Olímpicos pero si no los juego es un evento de tal magnitud que va a ser extraordinario. Espero que todo el mundo vea que Francia es el país del deporte".

Kylian Mbappé recoge el premio a mejor jugador de la Ligue 1





Macron presiona sobre el Real Madrid

Sin haberse producido aún ningún movimiento, de forma pública, por parte del Real Madrid con respecto a su intención de fichar a Mbappé para la próxima temporada, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya se ha atrevido a ponerse el paño antes de la herida antes de que el club que preside Florentino Pérez mueva ficha de cara a la participación del delantero en los Juegos Olímpicos.

En una entrevista exclusiva del presidente del país galo al periódico 'La Tribune', en la que repasó varias cuestiones relacionadas con la cita olímpica, Macron se mostró al frente de la batalla y la presión para que Kylian Mbappé esté presente en los Juegos Olímpicos. "Me encontré con su padre la semana pasada y le hice la pregunta", afirma Macron en la entrevista al medio francés 'La Tribune'.

Emmanuel Macron quiere que Kylian Mbappé vista los colores de Francia en los Juegos Olímpicos.





Y agregaba: "Me dijo que él (Mbappé) quiere estar. Realmente espero que todos los clubes europeos dejen libertad a los jugadores franceses. Y me alegro de que todos los equipo franceses estén haciendo eso. Ése es el espírituo olímpico".

Los oyentes de El Partidazo toman parte del asunto

En el tiempo de opinión de este lunes en El Partidazo de COPE, los oyentes utilizaron el número de whatsapp del programa para expresar su opinión sobre lo que está pasando con Mbappé, que empieza a tener cariz de una cuestión de Estado.

Un oyente, molesto, escribió al 637230010 el siguente mensaje, que enfadó a Juanma Castaño: "Mbappé no va a ir a los Juegos. Dejad de buscar donde no hay. Si no hay noticias, os váis de vacaciones y punto".

"¿Pero cómo que dejemos de buscar donde no hay? ¡Si ha hablado de ello Mbappé y Macron! ¿Y no lo vamos a contar? En serio...", respondía un sorprendido Juanma Castaño.

"¿Pero por qué está escuchando este oyente o esta oyente la radio así, con esa actitud? Pues lo vamos a contar, ¡no nos vamos a ir de vacaciones! ¡Ahora no me voy!", bromeaba el director del programa.

Mbappé llega a la gala de los premios UNFP. Se llevará el galardón al mejor futbolista de la temporada en la Ligue 1.



— Dani Gil (@danigilopez) May 13, 2024

También se leyó el mensaje de otro oyente: "¿Por qué dais por hecho que Mbappé jugará en el Real Madrid la próxima temporada? No me lo explico ni yo ni se lo explican otras muchas personas". En la misma línea, un tercer oyente dijo que "Mbappé no ha sido presentado por el Real Madrid y ya está enredando con que si va o no a los Juegos Olímpicos. Espero que digan pronto lo que va a suceder porque no aguanto otro verano con otro 'culebrón Mbappé'".

Precisamente, sobre esta cuestión, Mbappé fue preguntado al término de la gala celebrada en la noche del lunes, pero los periodistas que anduvieron detrás del delantero obtuvieron el silencio por respuesta, como precisó el colaborador de El Partidazo de COPE, Dani Gil.