Una vendedora de la ONCE canta con su karaoke mientras vende cupones en Gran Canaria

Karaoke significa “orquesta vacía” en japonés, indudablemente es muchísimo más que una actividad recreativa, incluso la podríamos definir como un ritual de celebración, ya que permite establecer un vínculo entre personas que desean compartir alegría y diversión. Para algunos el karaoke es una válvula de escape, una oportunidad para dejar atrás los problemas y las preocupaciones del día a día, para otros incluso una forma de exteriorizar la alegría de vivir y si además permite la captación de clientes, mucho mejor.

En Herrera en COPE Gran Canaria conocimos el caso de 'la cuponera dicharachera', una vendedora de cupones de la ONCE del municipio de Gáldar que canta con su karaoke mientras vende cupones, ya saben; 'si no cantas los cupones, no te tocan los millones'.

Se llama Pino Ramos y reconoce que a ella siempre le ha gustado cantar: "Lo hacía en la ducha y un día, para Reyes Magos, mis hijas me regalaron un karaoke", que fue mayor el año siguiente. Ella no se lo pensó y decidió llevarlo consigo a su puesto de vendedora y dar rienda suelta a su afición: “Un día llegué al trabajo y me puse a cantar”. Y es que cantar mientras se trabaja es sanador: “Me cierra todos los chakras, la gente me sonríe y me pone contenta”, asegura.





"La gente me pide canciones"

Pino admite que no suele cantar baladas: “Me gustan las canciones alegres, que anime a la gente, que les saque una sonrisa”. Incluso, se atreve a arreglar las canciones, modificarle la letra y hacerla suya “Me gusta versionarlo, cambio la letra unida a mi trabajo”. Ina de ellas es Mi Gran Noche de Raphael, que según nos cuenta la gente la pide mucho: “No tengo un repertorio determinado”.

Remarca que suele cantar entre 10 a 15 canciones en su turno e incluso la gente le pide temas: “Hay gente que me dice si puedo cantar una canción romántica porque es el cumpleaños de su pareja”; pero ella, de motu propio, también dedica canciones: “Cuando sé que alguien está celebrando su cumpleaños, la canto”.

Es notable el reconocimiento que tiene por parte de todos los vecinos del casco urbano de Gáldar: “Hay un chico que trabaja en los juzgados que me dice que le alegra el día”. Los comercios también están encantados porque es una forma de atraer clientes: “Hasta ahora no he tenido ningún problema”, ella es prevenida y no canta en horas intempestivas: “Intento no molestar para que no me llamen la atención, no comienzo temprano ni acabo tarde”.

"Vendo muchos cupones gracias al karaoke"

Por regla general vende todos los cupones, pero a veces ni falta que le hace porque muchos, atraídos por su alegría, simpatía y sus canciones, le dan un donativo sin necesidad de llevarse los cupones: “Me dicen, me alegras el día”. Otros, son reclamados con sus canciones y les compra un cupón. Los comercios están encantados: “Hasta ahora no tengo ningún problema, no me pongo a cantar temprano, soy preventiva con eso, intento no molestar para que no me llamen la atención, el chico del Juzgado me dice, me alegra el día”. Tiene claro que su lugar es Gáldar y no piensa moverse de ahí, “la gente me quiere y trabajar aquí es maravilloso”, asegura.