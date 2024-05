El innovador telefonillo de una comunidad de vecinos de San Sebastián que crea una polémica: "Una persona"

Los utilizamos de forma rutinaria, y lo más probable es que no seamos conscientes de ello, pero el videoportero es un invento que ha mejorado la vida de muchas personas. Este en San Sebastián que enseñan en un vídeo viral de TikTok es un tanto especial por lo que lo rodea, lo que ha provocado muchas preguntas de otros usuarios.

Desde principios de nuestros días, el hogar siempre ha sido un refugio para el hombre que quiere proteger y cuidar de agentes externos, sobre todo si estos agentes no son invitados. En este sentido, era el propio hombre el que se encargaba de vigilar quién accedía a su vivienda.

En 1894, Kellogg patentó su teléfono intercomunicador, más conocido como interfono, el predecesor de los porteros automáticos de hoy en día. El invento utilizaba la tecnología telefónica para comunicar distintas oficinas de un mismo edificio. Su popularidad fue incrementándose durante los primeros años del siglo XX y se fue distanciando del teléfono en su forma y su utilidad.

La primera mirilla tiene su origen en el año 1906, de la mano del estadounidense Robert Williams Wood. Hoy en día, estos elementos han dejado de ser imprescindibles, y parte de la culpa de todo ello la tiene el videoportero. Este aúna lo mejor de los dos mundos a un nivel cada vez más sofisticado. Toma el audio del telefonillo y la imagen de la mirilla.

Telefonillo

El último hito en cuanto a los telefonillos es que ya han dejado de ser el típico auricular de toda la vida solo con un micro y un altavoz. Suponen un dispositivo electrónico que se conecta a la red WiFi para poder controlarlo desde cualquier lugar y ofrece muchas más funciones y aplicaciones.

Con este dispositivo tienes el control total de las personas que acceden a tu vivienda o tu lugar de trabajo, puedes abrir las puertas de tu comunidad sin necesidad de que tengas las llaves a mano y, además, es una herramienta excelente para evitar robos, ya que puedes simular que estás en casa cuando te llamen.

"Una persona"

"Por fin voy a desvelar por qué este telefonillo o portero automático tiene esta urna o caja de cristal cerradura y se abre con llave", comienza su vídeo este recadista de San Sebastián antes de explicar por qué pone "cerrar la puerta, ¿qué quiere decir? Que normalmente durante el día esto está abierto".

El usuario de TikTok destaca que por "la noche es una zona de tránsito nocturno, de borracheras, de gente drogada, gentucilla": "Entonces, a veces les gusta tocar el timbre cuando no hay que tocar, y no solo eso, sino que aquí también vivía una persona que le timbraban bastante".

"No voy a decir quién vivía aquí, pero bueno, era una persona un poco odiada por un sector de la población y le tocaban el timbre", señala el recadista de San Sebastián, "pero no a él, sino a cualquier vecino, porque no sabían exactamente dónde vivía". Aclara que "entonces lo que hacemos es a la noche, cerramos con llave y ya está".

También explica "por qué tiene esta protección, esta urna de cristal": "Como sabéis, aquí en San Sebastián, tenemos el mar aquí al lado. Entonces el salitre estropea todos los botones, los pulsadores, el altavoz... Cuando pegan rachas de norte el salitre lo avería todo". Además, recalca que la llave "es la misma con la que abrimos la puerta de casa del portal".