El "viajero temporal del año 3002" de TikTok predice "algo grave" que pasará en diciembre

¿Existen los viajeros del futuro? Aunque algunos dicen que sí y que tienen pruebas para demostrarlo, es muy difícil no pensar que estas cuentas que están proliferando en redes sociales como TikTok sean verdad. Aun así, hay algunas publicaciones que están ganando una importante notoriedad hasta el punto de tener un buen número de reproducciones y seguidores. La última asegura que el próximo mes puede ocurrir "algo grave" que influirá en todo el mundo. Mientras tanto, solo queda esperar.

Hace meses aparecía un usuario conocido como 'theradianttimetraveler' en TikTok que aseguraba ser del año 2671. En su perfil ha hecho una serie de pronósticos locos para el futuro, advirtiendo en su biografía que "la humanidad está al borde de la destrucción". Por ahora, ninguna de sus predicciones ha dado resultado. Para los próximos días, el 'viajero en el tiempo' dijo que el telescopio James Webb encuentra un planeta que es una versión reflejada de la Tierra el 30 de noviembre o que el 8 de diciembre un gran meteorito golpeará la Tierra que contiene nuevos tipos de metales y especies alienígenas.

Otro que apareció más recientemente se llama 'timevoyaging'. Esta misma semana ha dicho que tiene pruebas de "cómo la Tercera Guerra Mundial provocará el apocalipsis". Una foto aterradora muestra la demolición de lo que parece ser una instalación militar. Varias instantáneas más muestran un laboratorio donde se lleva a cabo un loco experimento científico. Una tercera foto también muestra la destrucción de la Tierra por varios meteoritos con el núcleo naranja del planeta visible desde el espacio.

La predicción de diciembre

Pero esta vez nos centramos en un TikToker que se hace llamar 'Agent Loka 77' y que dice que viene del año 3002. Está advirtiendo que el próximo 21 de diciembre habrá "un gran evento". En su perfil de TikTok, ha hecho una serie de predicciones descabelladas sobre el futuro, incluidos grandes cambios financieros. En uno de sus videos, en los que aparecían imágenes que parecen ciencia ficción, escribió en la leyenda: "Imágenes de viaje en tiempo real justo antes de mi salto 3002". En su último clip, el TikToker afirmó que un nuevo virus en el año 2031 desencadenará una guerra civil en los Estados Unidos.





Las personas que creen en los viajes temporales se sostienen con relatos, como el de dos hermanos que encontraron una imagen de un antepasado durante la Segunda Guerra Mundial sosteniendo algo que parece un teléfono móvil moderno. En un video con casi 16,000 me gusta, la gente no se lo podía creer. Muchos aseguraron que era un espejo y no un iPhone.