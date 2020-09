Hacerse PCR para ir a fiestas de lujo, la nueva práctica de los VIP que perjudica a quienes esperan los test

Pese a que el mercado no siempre puede atender a la demanda global de pruebas PCR, hay quienes anteponen sus intereses particulares a la salud de los demás. Hacerse estos test se está generaliando entre los famosos, que acuden a ellos para no dar al traste con sus celebraciones, aunque esta medida no es en sí misma una garantía contra el contagio.

La última celebridad en hacerse la prueba ha sido la actriz Miranda Makaroff, que el fin de semana pasado acudió al doble cumpleaños del fotógrafo Dylan Don y el empresario Carl Hirschmann en la Costa Azul francesa. “Cada persona que fue invitada ha pasado el test de la covid un par de días antes y esta fue una zona de baile segura. ¡Bailamos muchísimo! Lo necesitábamos, para nuestros corazones y almas. Muchas gracias y os quiero”, posteó en su cuenta de Instagram.

En las imágenes que compartió se podía observar una fiesta al aire libre, sin mascarilla y sin distancia de seguridad entre los asistentes. Junto a ella estaba su novio Paschal Moscheni, que ejerció de DJ, y rostros conocidos como la modelo Anna Cleveland y su novio, el modelo Maximiliano Patané.

Mientras tanto, los retrasos en las pruebas PCR se traducen en días de tensa espera para aquellas personas a las que no les llega el resultado de su prueba, y que no solo temen estar contagiadas, si no haber contagiado a otros. Al tiempo, dejan en pausa el trabajo de los rastreadores, dificultando que localicen a quienes hayan estado en un contacto estrecho con nuevos positivos. Una zancadilla en el esfuerzo de los profesionales sanitarios por contener la expansión del virus.

Pero es que, además, no existe ninguna recomendación sanitaria de la OMS sobre la efectividad de este método. La clave es hacer el test adecuado en la semana adecuada de la infección. Las pruebas PCR van perdiendo fiabilidad tras la primera semana. Y es ahí cuando interesan los test de anticuerpos.

Además, los síntomas de la enfermedad pueden aparecer a los 5-6 días del contagio. Los test, sin embargo, tienen un periodo de ventana de 3 a 7 días, que es el período durante el cual existe un marcador de la enfermedad, pero aún no se puede detectar. Esto significa que el test puede dar negativo estando la persona infectada, incluso con síntomas. El test se va haciendo positivo progresivamente a lo largo de los días y a partir del séptimo día del contagio es positivo en el 50%, a partir del décimo día en el 70% y en el 100% a partir de los 14 días. Por tanto, para la detección de la enfermedad, se recomienda su realización a los 5 días del comienzo de los síntomas, lo que corresponde a 10 días desde el contagio.

Al mismo tiempo que la realización de estas pruebas entre los influencers prolifera, las autoridades ponen coto al ocio nocturno, que se desmorona por la covid. Los rebrotes de contagios han llevado al Gobierno y las comunidades a decretar el cierre de bares de copas y discotecas. El sector clama contra esta medida, que considera injusta y carente de base, y teme por la supervivencia de buena parte de las empresas. La pandemia provocada por el nuevo coronavirus acelera así la desigualdad social y económica entre los ciudadanos.