La Guardia Civil avisa: la última estafa con monedas de un euro que te puede hacer perder mucho dinero

¿Sueles comprobar el cambio cuando pagas en efectivo o te fías de que el dependiente te haya dado la cifra correcta? Este gesto, el de dar y recibir las monedas no es tan habitual debido al uso de las tarjetas de crédito, aunque hay muchas personas que siguen eligiendo el dinero en metálico al pagar, sobre todo en negocios más pequeños.

Normalmente, solemos comprobar que la cantidad, que nos dan o la que entregamos, se corresponde con lo que esperamos, sin embargo, no es habitual que prestemos atención y comprobemos si las monedas que nos entregan son realmente euros. Pues bien, deberías prestar más atención a este pequeño detalle, y es que la Guardia Civil ha vuelto a avisar de una estafa que está ocurriendo de manera habitual y que tiene que ver con un pequeño detalle en algunas monedas.

Esta es la estrategia más usada por los estafadores en WhatsApp para conseguir dinero Cada vez son más frecuentes este tipo de estafas por internet Redacción Digital 22 nov 2022 - 12:43

La última estafa con monedas de un euro: fíjate en este detalle

A través de su cuenta de Twitter, la Guardia Civil ha advertido a los ciudadanos del delito que está teniendo lugar con algunas monedas de un euro, que aparentemente lo son, pero, sin embargo, no. "Atención. Hay muchísimas monedas que son casi iguales a las monedas de 1 euro, pero valen muchiiiiiísimo menos. Que no te la cuelen", se puede leer en el tuit, que incluye una fotografía de las monedas que parecen ser euros, pero no lo son.

Se trata de pesos de República Dominicana, en concreto, de cinco pesos que, al cambio, quedan por debajo del céntimo. En concreto, es moneda tendría un valor de 0,088 euros. El color de ambas monedas es similar y también comparten el borde en tono dorado que distingue a las de un euro de las de dos. Sin embargo, si nos fijamos con detalle, se puede leer "Banco Central de la República Dominicana", es decir, la procedencia de la moneda. Además, por la otra cara pone el valor que tiene y el país.





Liras turcas que parecen monedas de dos euros

Hace escasos días, ocurría algo similar, pero en este caso con monedas de dos euros. A través de su cuenta de Twitter, la Guardia Civil advertía de que las famosas liras turcas vuelven a estar en circulación y del parecido que guardan con las monedas de dos. Un hecho que es utilizar para estafar, en casos recurrentes.

Sin embargo, el valor real de estas monedas no alcanza los cuarenta céntimos. El parecido a la lira turca es bastante claro, ya que tienen un peso y un tamaño similar, por lo que pueden ofrecerse a comercios y clientes sin que se den ni cuenta. Por eso, las autoridades han vuelto a recordar este tipo de fraude basado en dar el "cambiazo" de una moneda a otra.