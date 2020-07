La frase de Juan Marsé con la que Pérez-Reverte ha vuelto a retratar al independentismo catalán

El escritor y periodista español, Arturo Pérez-Reverte, ha querido homenajear en su cuenta de Twitter la figura del escritor fallecido el pasado sábado, Juan Marsé. Reverte ha publicado varios tuits en su perfil oficial que hacen referencia a uno de los autores clásicos más importantes de nuestro país. Según ha explicado él mismo en el artículo de ABC que le ha dedicado, "Marsé es el último clásico que nos quedaba vivo, sin duda ninguna".

Las palabras de Reverte a Juan Marcé

"Se apagó la vida de un guerrero. Ha muerto Juan Marsé, el último de nuestros clásicos, luchador honesto y solitario, ninguneado durante décadas por el nacionalismo local. Adiós a un maestro y un amigo", escribía a modo de último adiós.

Pero el reconocido periodista ha hecho más de una referencia al independentismo catalán, tanto en su Twitter como en el artículo publicado en ABC. En la red social, Reverte escribía lo siguiente sobre su amigo: "Ahora, al fin, resultará que todos allí lo querían y respetaban mucho. Me gotea el colmillo esperando los sinceros pésames locales".

Pocos minutos después, Pérez-Reverte ha publicado una frase, del propio Juan Marsé, con la que ha querido explicar y significar la relación que el autor fallecido tenía con el independentismo catalán: "Durante el franquismo me jodieron los padres y en la democracia me jodieron los hijos, pero siempre me jodieron los mismos".

La reflexión de Pérez-Reverte sobre la figura de Juan Marcé

En el artículo que Arturo Pérez-Reverte ha dedicado a Juan Marsé este domingo en ABC, el periodista y escritor ha querido plasmar una denuncia por el trato que la obra de su amigo fallecido ha recibido durante todos estos años en Cataluña: "Quiero añadir una cosa. Lo que ha sido miserable es el trato que ha recibido Marsé y su obra en Cataluña, a pesar de sus cientos de miles de lectores, por parte de los políticos independentistas. Tener a Marsé vivo era un lujo. Lo que tenían que haber hecho es haber pasado por delante de su casa y pararse allí a saludarle. Y sin embargo esos políticos lo han procurado ocultar, ningunear y olvidar todo lo que han podido. Aun así no lo han conseguido. La obra de Marcé está por encima de todo eso. Permanece. Pero es bueno recordarlo ahora, porque muchos de ellos se apuntarán al elogio a escritor muerto. En vida no le dieron ni los homenajes, ni el respeto, ni el respaldo que tenían que haberle dado. Era el último de nuestros grandes escritores", ha concluido Pérez-Reverte en su homenaje más personal a la figura de Juan Marcé publicado este domingo en el diario ABC.

